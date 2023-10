Nỗi lo... học sinh đi xe gắn máy!

Trong các vấn đề quan tâm và có ý kiến với lực lượng Công an huyện Phú Ninh, nỗi lo mất an toàn giao thông từ thực trạng học sinh đi học bằng xe gắn máy có dung tích xi lanh trên 50cm3 nhận được nhiều phản ánh của nhân dân, với những dẫn chứng cụ thể…

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” vừa được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh phối hợp với Công an huyện tổ chức. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo của Công an huyện Phú Ninh tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, 10 tháng qua, trên địa bàn xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 4 vụ và 7 người chết.

Cũng như nhiều ý kiến khác quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông, ông Phạm Văn Sỹ - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Mỹ (xã Tam An) phản ánh thực trạng lấn chiếm hành lang toàn giao thông dọc tuyến ĐT615 nối các xã Tam Đàn - Tam An - Tam Phước.

Trong khi đó, vào buổi sáng, công nhân đi xe máy xuống Tam Kỳ làm việc rất đông; ở chiều ngược lại, học sinh THPT đi xe máy phân khối lớn đến trường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tại nạn giao thông rất cao.

“Lực lượng công an cần phối hợp với các trường để tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiêm quy định không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn, góp phần hạn chế tai nạn giao thông” - ông Sỹ kiến nghị.

Thông tin tại hội nghị, Thiếu tá Lê Thái Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Phú Ninh cho biết, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý nhiều trường hợp liên quan đến học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành của học sinh, cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, lực lượng công an để xử lý dứt điểm vấn đề này.

Công an huyện Phú Ninh cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, 11/11 công an xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý xây dựng lực lượng công an” với 790 lượt nhân dân tham gia. Qua đó, ghi nhận 88 ý kiến xoay quanh những vấn đề phản ánh tình hình liên quan đến an ninh trật tự và góp ý xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn.

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đánh giá, lực lượng Công an huyện đã tập trung triển khai rất quyết liệt trong tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, trong 10 tháng qua đã xử phạt hành chính 1.139 trường hợp, với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý nhiều trường hợp học sinh đi xe gắn máy không đủ điều kiện quy định, có hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe.

Ông Chính cho biết UBND huyện đang tính tới biện pháp giao cho Phòng GD-ĐT huyện tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo đồng bộ vấn đề này trên địa bàn.

Nhưng để xử lý dứt điểm thì rất cần sự đồng thuận của phụ huynh với quan điểm không giao xe máy trên 50cm3 cho con tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường quản lý ngay tại cơ sở, nhà trường cần áp dụng biện pháp không cho học sinh đi xe máy đến trường.

Ghi nhận ý kiến góp ý của nhân dân, Thượng tá Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện Phú Ninh nói, lực lượng công an đã xử phạt rất nhiều trường hợp, tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh tham gia giao thông bằng xe gắn máy.

Lực lượng công an sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm. Ngoài tuyên truyền về an toàn giao thông, đơn vị cũng sẽ tập trung tuyên truyền liên quan đến phòng chống ma túy, bạo lực học đường.