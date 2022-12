Núi Thành: Bắt quả tang 4 đối tượng cá độ bóng đá

Triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh

XUÂN MAI | 01/12/2022 - 16:48

(QNO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, bắt tạm giam 2 đối tượng.