Núi Thành: Khởi tố 6 bị can đánh bạc ăn tiền

Khởi tố giám đốc nhận hối lộ trong vụ mua sắm xe điện tại Hội An

P.V | 28/06/2022 - 13:07

(QNO) - Sáng nay 28.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ trong mua bán xe điện phục vụ vận chuyển hành khách tham quan du lịch trên địa bàn TP.Hội An.