Núi Thành: Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

(QNO) - Công an huyện Núi Thành cho biết, đêm 19.4 tại thị trấn Núi Thành liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 10 ngày 19.4, tại quốc lộ 1 thuộc khối 2 thị trấn Núi Thành, xe ô tô tải chở gỗ keo BKS 92C-136.93 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng Tam Kỳ - Quảng Ngãi đã va chạm với xe mô tô BKS 92N1-047.99 do chị T.K.C. (xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành) điều khiển. Hậu quả chị C. tử vong.

Đến 23 giờ cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phan Châu Trinh (khối 3 thị trấn Núi Thành), xe mô tô BKS 92L1-0167 do N.G.B. (SN 2007, xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành) điều khiển đã va chạm với xe mô tô BKS 92N1-025.20 do N.D. (SN 1985, xã Tam Hiệp, Núi Thành) điều khiển. Hậu quả D. và B. chết trên đường đi cấp cứu.