Tạm giữ 3 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An cho hay vừa tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi “mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.



Ba đối tượng bị tạm giữ.

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm Đinh Thanh Phong (SN 1995, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn); Nguyễn Văn Tín (SN 1985) và Trương Văn Trung (SN 1994, cùng trú phường Cẩm Hà, TP.Hội An).

Trước đó, lúc 12 giờ 50 phút, ngày 8/11, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy, Công an TP.Hội An phối hợp với Công an xã Cẩm Hà, TP.Hội An tiến hành kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tín tại xã Cẩm Hà.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Tín cùng với Trung và Phong đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu được tại chỗ gồm có 21 gói ny lon nhỏ nằm trong hộp kim loại màu xanh có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể nghi là ma túy; 1 gói ny lon bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể nghi là ma túy; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.Các đối tượng khai nhận, Phong đến nhà Tín bán ma túy cho Tín và Trung với giá 300 nghìn đồng, sau đó 3 đối tượng cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ



Tiếp tục khám xét tại nơi ở của Phong tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, lực lượng công an thu giữ thêm 7 gói ny lon nhỏ có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Phong khai nhận toàn bộ số ma túy trên là mua của người không rõ lai lịch ở Đà Nẵng với số tiền là 5,7 triệu đồng đem về phân chia bán lại cho các đối tượng trên địa bàn TP.Hội An.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định.