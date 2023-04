Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”

Chiếm Zalo, Facebook, nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ từ người dùng

T.CÔNG - M.TUẤN | 03/03/2023 - 21:21

(QNO) - Tối 3/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Quảng Nam) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an Quảng Nam) và công an một số địa phương triệt xóa nhóm đối tượng chuyên chiếm quyền quản trị Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm bị hại với số tiền hàng tỷ đồng.