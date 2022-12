Triệt xóa tụ điểm xóc dĩa và cá độ bóng đá ở Quế Sơn, tạm giữ 13 đối tượng

(QNO) - Công an vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa, cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Công an làm việc với đối tượng Mai Lê Bản. Ảnh: X.M

Sau thời gian theo dõi và nắm bắt quy luật hoạt động, lúc 22 giờ ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Quế Sơn bắt quả tang 13 đối tượng (12 nam, 1 nữ) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa, cá độ bóng đá tại quán cà phê thuộc thôn Châu Sơn Đông, xã Quế An.

Công an thu trên chiếu bạc hơn 15 triệu đồng, trên người các đối tượng hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc đánh bạc.

Tụ điểm này do Nguyễn Ngọc Cường (SN 1989, xã Quế An) và Bùi Văn Phụng (SN 1984, xã Quế Long, Quế Sơn) đứng ra tổ chức cho các đối tượng từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam tham gia.

Đáng chú ý có Mai Lê Bản (SN 1990, xã Quế An) ngoài hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Bản lấy tài khoản cá độ bóng đá Anghen RQV20308 của 1 đối tượng sau đó chia thành 11 tài khoản giao cho nhiều người vào trang “bong88.com” để tham gia cá độ.

Qua trích xuất dữ liệu, tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra, làm rõ.