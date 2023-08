Xét xử 26 bị cáo phạm tội tổ chức, mua bán, tàng trữ ma túy tại Karaoke - Khách sạn King

(QNO) - Trong 2 ngày 25 và 26/8, Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tân (SN 1980, trú xã Điện Tiến, Điện Bàn) là chủ Cơ sở kinh doanh Karaoke - Khách sạn King tại xã Điện Tiến và 25 bị cáo khác về 3 tội tổ chức, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.L

Theo cáo trạng, Cơ sở kinh doanh Karaoke - Khách sạn King bắt đầu hoạt động cuối năm 2019, mục đích của cơ sở này là để thuận lợi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tân phân công Huỳnh Dương Nam (SN 1997, huyện Đại Lộc) quản lý khu khách sạn; Nguyễn Trường Sơn (SN 1998, Đại Lộc) quản lý khu karaoke; Nguyễn Văn Khiêm (SN 1998, huyện Duy Xuyên) canh gác cổng cơ sở King và cho khách thuê loa nghe nhạc, đèn chiếu sáng.

Các nhân viên nữ có nhiệm vụ phân chia chất ma túy để khách sử dụng và phục vụ khách. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Tân yêu cầu các nhân viên cẩn thận trong việc canh gác cổng, khách quen đến sử dụng ma túy mới cho vào.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021, cơ sở này đã 3 lần bị UBND thị xã Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lúc 23 giờ 30 phút ngày 1/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra quán King, bắt quả tang có hơn 20 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng vip 2, 4, 5, 8 (khu karaoke) và phòng 207, 208, 209 (khu khách sạn). Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều gói ma túy loại ketamine, MDMA và dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

Qua điều tra, công an xác định, 3 nhân viên phục vụ của quán là Võ Thị Thành (SN 1992, quê tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1994, huyện Núi Thành), Nguyễn Thị Hiền (SN 2002, TP.Tam Kỳ) và các “thượng khách” trú tại hai huyện Đại Lộc, Duyên Xuyên; thị xã Điện Bàn và TP.Hội An gồm: Lê Quang Thiện (SN 1994); Phan Thị Tâm Nguyện (SN 1984), Phan Hoàng Vấn (SN 1985), Trương Thị Sen (SN 1996), Nguyễn Duy Trinh (SN 1986), Lê Đại Bảo (SN 1996), Nguyễn Văn Nhiều (SN 1997), Hứa Công Hậu (1997), Hồ Đình Vĩ (SN 1993), Nguyễn Văn Thảo (SN 1993), Nguyễn Đình Bảo Tín (SN 2001), Phạm Thiện (SN 2001), Trương Đình An (SN 1974), Trần Văn Lũy (SN 1973), Nguyễn Tấn Trúc (SN 1986), Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1998), Trần Thị Thanh Vy (SN 1984) phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, trú TP.Đà Nẵng) phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy cơ sơ karaoke - khách sạn King. Ảnh: Q.H

Các đối tượng Tân, Nam, Sơn, Khiêm cầm đầu, tổ chức cho khách sử dụng ma túy tại quán, phạm tội tổi chức trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Nam, Sơn và Trần Tâm Anh (SN 2000, Đại Lộc) là nhân viên của quán có hành vi bán chất ma túy cho khách đến quán sử dụng, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo Tân 12 năm tù; Nam và Sơn cùng 16 năm về 2 tội, Anh 10 năm tù, Khiêm 8 năm. Các bị cáo phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn lại bị tuyên từ 5 đến 7,5 năm tù, bị cáo Ngọc bị tuyên 2,5 năm tù. Tổng hình phạt tù 26 bị cáo lên đến 182 năm tù.