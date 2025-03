Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 1/4/2025 duy trì xu hướng tăng Giá cà phê ngày 1/4/2025 dự báo tiếp tục tăng nhờ nguồn cung giảm từ Việt Nam và Brazil, dù áp lực điều chỉnh có thể xuất hiện.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 31/3/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 133,000 +700 Lâm Đồng 132,000 +800 Gia Lai 132,800 +600 Đắk Nông 133,000 +700 Giá tiêu 159,000 -1,000 USD/VND 25,350 -20

Giá cà phê khu vực Tây Nguyên đã tăng trở lại so với hôm qua, với mức tăng từ 600 - 800 đồng/kg. Điều này cho thấy sự phục hồi đáng kể của thị trường cà phê trong ngắn hạn, có thể do nhu cầu tăng hoặc các yếu tố thị trường quốc tế tác động.

Giá thu mua trung bình hiện ở mức 132.900 đồng/kg, phản ánh sự ổn định tương đối của thị trường. Mức giá này nằm trong khoảng giá phổ biến của các vùng trọng điểm, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 31/3/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 31/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 5,337 0 0.00% 5,409 +58 5,304 -47 0 5,390 5,351 28,249 07/25 5,354 0 0.00% 5,420 +59 5,315 -46 0 5,406 5,361 28,551 09/25 5,314 0 0.00% 5,377 +50 5,281 -46 0 5,357 5,327 10,463 11/25 5,231 0 0.00% 5,287 +41 5,202 -44 0 5,266 5,246 5,037 Cập nhật: 31/03/2025

Giá cà phê Robusta tại London hiện giữ ổn định, không có biến động (0.00%) qua các kỳ hạn từ 05/25 đến 11/25. Giá khớp nằm trong khoảng 5,231 đến 5,354, với mức cao nhất tăng nhẹ từ 41 đến 59 điểm và mức thấp nhất giảm từ 44 đến 47 điểm so với hôm trước. Khối lượng giao dịch bằng 0, cho thấy thị trường đang yên ắng. Hợp đồng mở giảm dần từ 28,551 (07/25) xuống 5,037 (11/25), thể hiện sự quan tâm giảm khi kỳ hạn kéo dài. Nhìn chung, thị trường tạm thời không có nhiều hoạt động đáng chú ý.

Giá cà phê Arabica New York ngày 31/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 379.95 0.00 0.00% 384.80 +6.00 377.55 -1.25 0 380.80 378.80 67,914 07/25 376.40 0.00 0.00% 381.10 +6.15 373.70 -1.25 0 378.50 374.95 47,624 09/25 371.60 0.00 0.00% 376.15 +5.85 369.35 -0.95 0 370.30 370.30 29,896 12/25 364.50 0.00 0.00% 368.85 +6.00 362.25 -0.60 0 363.75 362.85 17,563 Cập nhật: 31/03/2025

Giá cà phê Arabica tại New York hiện ổn định, không thay đổi (0.00%) qua các kỳ hạn từ 05/25 đến 12/25. Giá khớp dao động từ 364.50 đến 379.95, với mức cao nhất và thấp nhất cách biệt nhẹ so với hôm trước. Khối lượng giao dịch bằng 0, cho thấy thị trường chưa có hoạt động mạnh. Hợp đồng mở giảm dần từ 67,914 (05/25) xuống 17,563 (12/25), phản ánh sự quan tâm giảm theo kỳ hạn xa.

Dự báo giá cà phê ngày mai 1/4/2025 duy trì xu hướng tăng

Giá cà phê ngày 1/4/2025 được dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng, dù có thể đối mặt với một số áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia, thị trường cà phê trong nước và quốc tế đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhiều yếu tố, bao gồm thời tiết bất ổn, chính sách thuế quan từ Mỹ và tình hình kinh tế toàn cầu. Dưới đây là phân tích chi tiết về dự báo giá cà phê ngày 1/4/2025, giúp nhà đầu tư và nông dân có cái nhìn rõ ràng để đưa ra quyết định hợp lý.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 giảm khoảng 5% so với niên vụ trước, xuống còn 27 triệu bao. Nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu và diện tích trồng cà phê bị thu hẹp do nông dân chuyển sang các loại cây trồng khác. Trong khi đó, Brazil – nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – ghi nhận xuất khẩu giảm 10% trong tháng 2/2025, chỉ đạt 3,27 triệu bao, do hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến vụ mùa. Những lo ngại về nguồn cung khan hiếm tiếp tục đẩy giá cà phê ngày 1/4/2025 lên cao.

Các chuyên gia nhận định rằng chính sách thuế quan từ Mỹ có thể gây biến động mạnh cho thị trường cà phê trong thời gian tới. Nếu Mỹ áp thuế bổ sung lên cà phê nhập khẩu, chi phí sẽ tăng, ảnh hưởng đến giá bán lẻ tại thị trường này và gián tiếp tác động đến giá cà phê ngày 1/4/2025 trên toàn cầu. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao thông tin chính sách từ Mỹ để đánh giá tác động cụ thể.

Các nhà nhập khẩu, đặc biệt từ châu Âu, đang gấp rút tích trữ cà phê trước khi đạo luật chống phá rừng (EUDR) của EU có hiệu lực vào cuối năm 2025. Điều này tạo thêm áp lực tăng giá trong ngắn hạn, khi nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng hiện tại. Đây là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi dự báo giá cà phê ngày 1/4/2025.

Kinh tế toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi không đồng đều, với nhu cầu tiêu thụ cà phê tại các thị trường lớn như EU, Mỹ và Trung Quốc duy trì ở mức cao. Điều này hỗ trợ đà tăng của giá cà phê ngày 1/4/2025, dù có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh nhẹ do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư.