Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 24/3/2025 duy trì ở mức cao Giá cà phê ngày 24/3/2025 được dự báo duy trì ở mức cao, phản ánh sự ổn định của thị trường trong nước.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 23/3/2025

Thị trường Giá trung bình (VND/kg) Thay đổi (VND/kg) Giá cà phê trong nước Đắk Lắk 133,900 +400 ▲ Lâm Đồng 132,900 +400 ▲ Gia Lai 133,900 +400 ▲ Đắk Nông 134,000 +500 ▲ Giá tiêu 160,000 0 USD/VND 25,370 +20 ▲

Xu hướng tăng giá cà phê có thể phản ánh nhu cầu thị trường đang tăng hoặc nguồn cung hạn chế, trong khi sự ổn định của giá tiêu cho thấy thị trường tiêu đang duy trì cân bằng. Người nông dân và nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát sao các yếu tố như thời tiết, nhu cầu xuất khẩu, và biến động tỷ giá để dự đoán xu hướng giá cà phê trong thời gian tới.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 23/3/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 23/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp (USD/tấn) Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Giá cà phê Robusta London 05/25 5,515 +18 (0.33%) ▲ 5,552 5,465 07/25 5,504 +22 (0.40%) ▲ 5,537 5,453 09/25 5,450 +25 (0.46%) ▲ 5,480 5,397 11/25 5,364 +33 (0.62%) ▲ 5,388 5,304

Xu hướng tăng giá này có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu tăng hoặc lo ngại về nguồn cung trong tương lai. Nhà đầu tư và người nông dân cần tiếp tục theo dõi các yếu tố như thời tiết tại các khu vực sản xuất chính, biến động tỷ giá, và nhu cầu thị trường để dự đoán xu hướng giá cà phê trong thời gian tới.

Giá cà phê Arabica New York ngày 23/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp (US cents/lb) Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Giá cà phê Arabica New York 05/25 390.15 -1.90 (-0.48%) ▼ 395.75 386.50 07/25 385.30 -0.05 (-0.01%) ▼ 388.90 380.45 09/25 378.80 +0.65 (0.17%) ▲ 381.60 373.80 12/25 368.85 +0.85 (0.23%) ▲ 371.10 364.10

Sự giảm giá ở các kỳ hạn gần có thể do áp lực chốt lời hoặc nguồn cung dồi dào, trong khi sự tăng giá ở các kỳ hạn xa hơn cho thấy kỳ vọng tích cực về nhu cầu trong tương lai. Nhà đầu tư và người nông dân cần theo dõi sát sao các yếu tố như thời tiết tại các khu vực sản xuất chính, biến động tỷ giá, và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu để dự đoán xu hướng giá cà phê Arabica trong thời gian tới.

Dự báo giá cà phê ngày mai 24/3/2025 duy trì ở mức cao

Ngày mai, 24/3/2025, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục duy trì ở mức cao và có khả năng tăng nhẹ từ 100 đến 300 đồng/kg. Điều này phụ thuộc vào xu hướng tích cực của sàn quốc tế, nơi giá cà phê đang được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định và nguồn cung giảm. Hiện tại, giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông đang ở mức trung bình khoảng 133.900 đồng/kg, tăng nhẹ so với ngày trước đó.

Mặc dù giá cà phê arabica và robusta trên thị trường quốc tế được dự báo có thể giảm vào cuối năm 2025 do nhu cầu suy giảm và sản lượng tăng, nhưng trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước vẫn có thể duy trì ở mức cao do các yếu tố hỗ trợ hiện tại. Do đó, người trồng cà phê nên theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định phù hợp cho vụ mùa sắp tới.