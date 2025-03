Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 27/3/2025 tiếp tục tăng nhẹ Giá cà phê ngày 27/3/2025 dự báo tăng nhẹ, có thể đạt 136.000 VNĐ/kg nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 26/3/2025

Thị trường Trung bình (VNĐ/kg) Thay đổi (VNĐ) Đắk Lắk 135,400 +1,700 Lâm Đồng 134,400 +1,600 Gia Lai 135,300 +1,600 Đắk Nông 135,400 +1,600 Giá tiêu 159,000 +2,000 USD/VND 25,410 -30 Cập nhật: 26/03/2025

Giá cà phê trong nước ngày 26/3/2025 ghi nhận xu hướng tăng tích cực tại các khu vực sản xuất chính. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông đạt mức 135.400 VNĐ/kg, tăng 1.700 VNĐ/kg và 1.600 VNĐ/kg so với ngày trước đó. Gia Lai cũng tăng 1.600 VNĐ/kg, đạt 135.300 VNĐ/kg, trong khi Lâm Đồng tăng 1.600 VNĐ/kg lên 134.400 VNĐ/kg. Giá tiêu, được liệt kê trong bảng, tăng mạnh 2.000 VNĐ/kg, đạt 159.000 VNĐ/kg.

Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND giảm nhẹ 30 đồng, xuống 25.410 VNĐ. Mức tăng giá cà phê này cho thấy nhu cầu tiêu thụ có thể đang tăng, là tín hiệu tích cực cho người nông dân, nhưng sự giảm nhẹ của tỷ giá USD/VND có thể ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu cà phê trong ngắn hạn.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 26/3/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 26/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp (USD/tấn) Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 5,591 +90 (1.64%) 5,617 +116 5,482 -19 8,351 5,490 5,501 30,760 07/25 5,579 +87 (1.58%) 5,600 +108 5,472 -20 5,499 5,480 5,492 26,914 09/25 5,533 +89 (1.63%) 5,555 +111 5,432 -12 1,824 5,432 5,444 8,314 11/25 5,447 +91 (1.70%) 5,456 +100 5,343 -13 1,072 5,376 5,356 3,466

Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 26/3/2025 ghi nhận xu hướng tăng tích cực ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 05/25 tăng 90 USD/tấn (1,64%), đạt 5.591 USD/tấn, với mức cao nhất 5.617 USD/tấn (tăng 116 USD) và thấp nhất 5.482 USD/tấn (giảm 19 USD).

Kỳ hạn 07/25 tăng 87 USD/tấn (1,58%) lên 5.579 USD/tấn, trong khi kỳ hạn 09/25 và 11/25 tăng lần lượt 89 USD/tấn (1,63%) và 91 USD/tấn (1,70%), đạt 5.533 USD/tấn và 5.447 USD/tấn. Khối lượng giao dịch cao nhất ở kỳ hạn 05/25 với 8.351 lô, và hợp đồng mở cao nhất cũng ở kỳ hạn này với 30.760 hợp đồng.

Mức tăng này cho thấy nhu cầu cà phê Robusta trên thị trường quốc tế đang tăng, là tín hiệu tích cực cho các nhà xuất khẩu, đặc biệt từ Việt Nam, nhưng sự biến động giá trong ngày vẫn cần được theo dõi sát sao.

Giá cà phê Arabica New York ngày 26/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp (US cents/lb) Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 398.55 +5.15 (1.31%) 401.00 +7.60 392.10 -1.30 12,354 393.45 393.40 72,227 07/25 392.65 +5.25 (1.36%) 394.65 +7.25 386.40 -1.00 9,553 387.20 387.40 44,481 09/25 386.45 +5.70 (1.50%) 388.15 +7.40 379.80 -0.95 5,560 380.90 380.75 27,256 12/25 377.40 +6.15 (1.66%) 378.90 +7.65 370.35 -0.90 2,592 371.80 371.25 16,359

Giá cà phê Arabica trên sàn New York ngày 26/3/2025 ghi nhận xu hướng tăng tích cực ở tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn 05/25 tăng 5.15 US cents/lb (1,31%), đạt 398.55 US cents/lb, với mức cao nhất 401.00 US cents/lb (tăng 7.60) và thấp nhất 392.10 US cents/lb (giảm 1.30).

Kỳ hạn 07/25 tăng 5.25 US cents/lb (1,36%) lên 392.65 US cents/lb, trong khi kỳ hạn 09/25 và 12/25 tăng lần lượt 5.70 US cents/lb (1,50%) và 6.15 US cents/lb (1,66%), đạt 386.45 US cents/lb và 377.40 US cents/lb. Khối lượng giao dịch cao nhất ở kỳ hạn 05/25 với 12.354 lô, và hợp đồng mở cũng cao nhất ở kỳ hạn này với 72.227 hợp đồng.

Mức tăng này cho thấy nhu cầu cà phê Arabica trên thị trường quốc tế đang tăng, là tín hiệu tích cực cho các nhà xuất khẩu, nhưng sự biến động giá trong ngày vẫn cần được theo dõi sát sao để đánh giá xu hướng dài hạn.

Dự báo giá cà phê ngày mai 27/3/2025 tiếp tục tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước hiện đang có những biến động nhẹ. Mặc dù giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm nhẹ trong những ngày gần đây, xuống mức trung bình khoảng 133.700 đồng/kg, nhưng các chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng hồi phục trong thời gian tới. Thị trường cà phê thế giới đã chứng kiến đà tăng trở lại, với giá Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đều tăng mạnh. Điều này có thể tạo ra áp lực cho giá cà phê trong nước tăng trở lại trong ngày mai hoặc chậm nhất là đầu tháng 4.

Nhu cầu xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng, cùng với việc nông dân giữ lại hàng để chờ giá tốt hơn, sẽ giúp thị trường nội địa sôi động hơn. Giá cà phê trực tuyến và tại các địa phương trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao trong bối cảnh thị trường biến động.

Dự báo giá cà phê ngày 27/3/2025 có thể tăng nhẹ, dao động trong khoảng 134.000 – 135.500 đồng/kg, tùy thuộc vào sự phản ứng của thị trường nội địa với các tín hiệu tích cực từ quốc tế.