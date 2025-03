Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 26/3/2025: SJC dẫn đầu, thị trường đồng loạt tăng Giá vàng chiều nay 26/3/2025 tăng mạnh, SJC dẫn đầu với mức 96,7 - 98,4 triệu đồng/lượng, thị trường sôi động tại DOJI, PNJ, AJC.

Cập nhật giá vàng chiều nay 26/3/2025 tại thị trường trong nước

Vào lúc 16:00 chiều ngày 26/3/2025, giá vàng chiều nay 26/3/2025 tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ và AJC ghi nhận diễn biến tăng trưởng tích cực trên toàn quốc, phản ánh sức hút mạnh mẽ của thị trường vàng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư gia tăng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC và vàng trang sức tại các khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đều có sự điều chỉnh đáng kể, với mức tăng dao động từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng chiều nay 26/3/2025 cho vàng miếng SJC đồng loạt được niêm yết ở mức 96,7 - 98,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, tăng lần lượt 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 1,7 triệu đồng/lượng, cho thấy tâm lý thị trường lạc quan và sức mua đang có dấu hiệu khởi sắc. Đối với nguyên liệu vàng, DOJI công bố giá vàng 9999 tại Hà Nội đạt 96,7 - 98,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng 999 ghi nhận mức 96,6 - 98,0 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng. Sự phục hồi này khẳng định sức hút của vàng DOJI trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, tại PNJ, giá vàng chiều nay 26/3/2025 đối với vàng miếng SJC được điều chỉnh đồng nhất ở mức 96,7 - 98,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và miền Tây, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. Đối với vàng nhẫn và trang sức, PNJ niêm yết giá nhẫn trơn PNJ 999.9 ở mức 96,7 - 99,0 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nữ trang 999.9 đạt 96,4 - 98,9 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng 916 (22K) được ghi nhận ở mức 88,19 - 90,69 triệu đồng/lượng, tăng 270 nghìn đồng/lượng. Các loại vàng nữ trang khác như 18K, 14K cũng điều chỉnh tăng nhẹ, dao động từ 55,51 - 58,01 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường vàng PNJ hôm nay.

Cùng thời điểm, AJC ghi nhận giá vàng chiều nay 26/3/2025 cho vàng miếng SJC tại Thái Bình, Nghệ An và Hà Nội ở mức 96,7 - 98,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 80 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Giá nhẫn tròn và trang sức 99.99 đạt 95,7 - 98,7 triệu đồng/lượng, tăng 30 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 10 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi nhẫn tròn và đồ vàng tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội ghi nhận mức 96,6 - 98,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng. Dù mức tăng không quá lớn, nhưng sự ổn định của AJC cho thấy thị trường vàng vẫn duy trì đà tăng trưởng nhẹ.

Giá vàng chiều nay 26/3/2025 trên toàn quốc cho thấy sự đồng thuận trong xu hướng tăng, với sức mua cải thiện rõ rệt tại các thương hiệu lớn. Các chuyên gia nhận định, đây có thể là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế biến động, khiến vàng tiếp tục là kênh trú ẩn an toàn hấp dẫn.

Bảng giá vàng chiều nay 26/3/2025 ở trong nước chi tiết:

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) DOJI AVPL/SJC HN 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K AVPL/SJC HCM 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K AVPL/SJC ĐN 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 96,700 ▲600K 98,100 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 96,600 ▲600K 98,000 ▲300K AVPL/SJC Cần Thơ 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K Cập nhật: 26/03/2025 16:00 PNJ TPHCM - PNJ 96,700 ▲600K 99,000 ▲300K TPHCM - SJC 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K Hà Nội - PNJ 96,700 ▲600K 99,000 ▲300K Hà Nội - SJC 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 96,700 ▲600K 99,000 ▲300K Đà Nẵng - SJC 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K Miền Tây - PNJ 96,700 ▲600K 99,000 ▲300K Miền Tây - SJC 96,700 ▲800K 98,400 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 96,700 ▲600K Vàng nữ trang 999.9 96,400 ▲300K 98,900 ▲300K Vàng nữ trang 999 96,300 ▲300K 98,800 ▲300K Vàng nữ trang 99 95,510 ▲300K 98,010 ▲300K Vàng 916 (22K) 88,190 ▲270K 90,690 ▲270K Vàng 750 (18K) 71,830 ▲230K 74,330 ▲230K Vàng 680 (16.3K) 64,900 ▲200K 67,400 ▲200K Vàng 650 (15.6K) 61,940 ▲200K 64,440 ▲200K Vàng 610 (14.6K) 57,980 ▲180K 60,480 ▲180K Vàng 585 (14K) 55,510 ▲180K 58,010 ▲180K Vàng 416 (10K) 38,790 ▲120K 41,290 ▲120K Vàng 375 (9K) 34,740 ▲110K 37,240 ▲110K Vàng 333 (8K) 30,290 ▲100K 32,790 ▲100K Cập nhật: 26/03/2025 16:00 AJC Trang sức 99.99 9,570 ▲30K 9,870 ▲10K Trang sức 99.9 9,560 ▲30K 9,860 ▲10K NL 99.99 9,570 ▲30K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,560 ▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,660 ▲30K 9,880 ▲10K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,660 ▲30K 9,880 ▲10K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,660 ▲30K 9,880 ▲10K Miếng SJC Thái Bình 9,670 ▲80K 9,840 ▲50K Miếng SJC Nghệ An 9,670 ▲80K 9,840 ▲50K Miếng SJC Hà Nội 9,670 ▲80K 9,840 ▲50K Cập nhật: 26/03/2025 16:00

Cập nhật giá vàng chiều nay 26/3/2025 trên thế giới

Ngày 26/3/2025, giá vàng trên thị trường thế giới đã ghi nhận ở mức 3.021,39 USD/ounce vào một thời điểm cụ thể, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những lo ngại này cho rằng chính sách thuế quan có thể đẩy lạm phát tăng cao và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm vàng như một tài sản an toàn. Tổng thống Trump đã thông báo về việc áp thuế đối với ô tô nhập khẩu và để ngỏ khả năng miễn trừ cho một số quốc gia, điều này tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường và tiếp tục thúc đẩy sự quan tâm đến vàng.

Tuy nhiên, giá vàng giao ngay và tương lai mà bạn đề cập không khớp với thông tin được cung cấp trong các nguồn. Thông thường, giá vàng giao ngay và tương lai có thể khác nhau tùy thuộc vào thời điểm và điều kiện thị trường cụ thể.