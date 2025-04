Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 4/4/2025 vẫn giữ ở mức cao Giá cà phê ngày 4/4/2025 dự kiến giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 132.500 - 133.600 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 3/4/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 133,500 0 Lâm Đồng 132,500 +200 Gia Lai 133,500 0 Đắk Nông 133,600 0 Giá tiêu 157,000 0 USD/VND 25,540 +110

Theo thông tin từ Giacaphe.com, vào lúc 18 giờ 00 phút hôm nay 3/4/2025, giá cà phê khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định so với phiên giao dịch trước, với mức thay đổi không đáng kể. Giá thu mua trung bình hiện ở mức 133,500 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk và Gia Lai đều ở mức 133,500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức giá 132,500 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua. Đắk Nông có giá cao nhất khu vực với 133,600 đồng/kg. Giá cà phê trong nước được cập nhật dựa trên khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp và đại lý thu mua tại các vùng trọng điểm trồng cà phê trên cả nước, kết hợp với thông tin từ hai sàn cà phê thế giới.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 3/4/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 3/4/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 5,366 -6 (-0.11%) 5,427 (+55) 5,263 (-109) 5 5,369 5,372 23,489 07/25 5,400 -6 (-0.11%) 5,459 (+53) 5,300 (-106) 5 5,400 5,406 32,661 09/25 5,370 -4 (-0.07%) 5,422 (+48) 5,272 (-102) 5 5,381 5,374 11,786 11/25 5,292 -4 (-0.08%) 5,340 (+44) 5,204 (-92) 5 5,273 5,296 5,213

Theo thông tin từ bảng vừa tạo, vào lúc 18 giờ 00 phút hôm nay 3/4/2025, giá cà phê kỳ hạn tại các thị trường quốc tế có xu hướng giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, kỳ hạn tháng 5/2025 ghi nhận mức giá khớp là 5,366, giảm 6 điểm (-0.11%) so với hôm trước. Kỳ hạn tháng 7/2025 cũng giảm tương tự với mức giá khớp là 5,400, trong khi kỳ hạn tháng 9/2025 và 11/2025 lần lượt giảm 4 điểm. Mặc dù giá cao nhất và thấp nhất của các kỳ hạn đều có sự biến động, nhưng mức thay đổi không quá đáng kể, cho thấy thị trường đang trong trạng thái ổn định tương đối. Khối lượng giao dịch của các kỳ hạn cũng không có sự chênh lệch lớn, với kỳ hạn tháng 7/2025 đạt khối lượng cao nhất là 32,661 hợp đồng. Giá cà phê kỳ hạn được tính toán dựa trên các yếu tố thị trường toàn cầu và phản ánh xu hướng chung của ngành cà phê trong thời gian tới.

Giá cà phê Arabica New York ngày 3/4/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 388.85 -0.20 (-0.05%) 393.70 (+4.65) 382.15 (-6.90) 3 389.05 389.05 60,922 07/25 385.40 +0.20 (0.05%) 389.45 (+4.25) 378.50 (-6.70) 3 384.85 385.20 51,715 09/25 380.80 +0.45 (0.12%) 384.20 (+3.85) 373.80 (-6.55) 3 380.15 380.35 30,917 12/25 373.85 +1.05 (0.28%) 376.50 (+3.70) 366.75 (-6.05) 3 372.20 372.80 18,411

Theo thông tin từ bảng vừa tạo, vào lúc 18 giờ 00 phút hôm nay 3/4/2025, giá cà phê Arabica New York có xu hướng biến động nhẹ với sự khác biệt giữa các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn tháng 5/2025 ghi nhận mức giá khớp là 388.85, giảm nhẹ 0.20 (-0.05%) so với hôm trước. Trong khi đó, kỳ hạn tháng 7/2025 và 9/2025 lại tăng nhẹ lần lượt là 0.20 (0.05%) và 0.45 (0.12%). Kỳ hạn tháng 12/2025 có mức tăng đáng kể nhất với 1.05 (0.28%). Giá cao nhất và thấp nhất của các kỳ hạn cũng có sự chênh lệch, trong đó kỳ hạn tháng 5/2025 đạt mức cao nhất là 393.70 và thấp nhất là 382.15. Khối lượng giao dịch của các kỳ hạn không quá chênh lệch, với kỳ hạn tháng 5/2025 đạt khối lượng cao nhất là 60,922 hợp đồng. Giá cà phê Arabica New York được tính toán dựa trên các yếu tố thị trường toàn cầu và phản ánh xu hướng chung của ngành cà phê trong thời gian tới.

Dự báo giá cà phê ngày mai 4/4/2025 vẫn giữ ở mức cao

Theo các chuyên gia, giá cà phê ngày 4/4/2025 dự kiến sẽ có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm nay. Tuy nhiên, mức giá vẫn được duy trì ở ngưỡng cao do những yếu tố tác động từ thị trường quốc tế và trong nước.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê ngày 4/4/2025 dự kiến dao động trong khoảng từ 132.500 - 133.600 đồng/kg, tùy thuộc vào từng khu vực. Cụ thể:

Đắk Lắk và Gia Lai dự kiến ghi nhận mức giá 133.500 đồng/kg.

Đắk Nông có thể đạt mức cao nhất là 133.600 đồng/kg.

Lâm Đồng dự kiến tăng nhẹ lên 132.500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica dự kiến biến động trái chiều. Các yếu tố như chính sách thuế nhập khẩu từ Mỹ và tình hình sản xuất tại các nước lớn như Brazil, Colombia đang tạo ra nhiều bất ổn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê tại châu Âu và Hoa Kỳ vẫn duy trì ở mức cao, hỗ trợ giá cà phê không giảm sâu.

Giá cà phê ngày 4/4/2025 được dự báo sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Người nông dân và các doanh nghiệp cần theo dõi sát sao các diễn biến thị trường để có chiến lược phù hợp. Với những yếu tố như biến đổi khí hậu và chính sách thuế nhập khẩu, giá cà phê trong thời gian tới vẫn sẽ là chủ đề được quan tâm hàng đầu.