Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 13/3/2025 sẽ tăng nhẹ Giá tiêu ngày 13/3/2025 dự kiến tăng nhẹ 1.500-2.500 đồng/kg, đạt 158.500-161.000 đồng/kg nhờ nguồn cung giảm và xuất khẩu tích cực.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 12/3/2025 ở thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay ngày 12/3/2025 tại khu vực Tây Nguyên

Giá Tiêu Khu Vực Tây Nguyên - Ngày 13/3/2025 Tỉnh/Thành Giá (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 158,500 ▼500 Gia Lai 157,000 Không đổi Đắk Nông 158,500 ▼800 Cập nhật: 13/03/2025

Giá tiêu hôm nay 12/3/2025 tại Đắk Lắk là 158.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Gia Lai mức giá tiêu là 157.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Nông giá tiêu ở mức 158.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu hôm nay ngày 12/3/2025 tại khu vực Đông Nam Bộ

Giá Tiêu Khu Vực Đông Nam Bộ - Ngày 13/3/2025 Tỉnh/Thành Giá (đồng/kg) Thay đổi Bà Rịa - Vũng Tàu 157,000 Không đổi Bình Phước 157,000 Không đổi Cập nhật: 13/03/2025

Giá tiêu hôm nay 12/3/2025 tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 157.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 157.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 12/3/2025 trên thị trường thế giới

Giá Tiêu Thế Giới - Ngày 13/3/2025 Thị trường USD/Tấn Thay đổi (%) VNĐ/kg (*) Indonesia - Black Pepper 7,264 -0.63 186,249 Indonesia - White Pepper 10,251 -0.63 262,836 Brazil Black - Pepper ASTA 570 6,900 0 176,916 Malaysia - Black Pepper ASTA 9,800 0 251,272 Malaysia - White Pepper ASTA 12,300 0 315,372 Viet Nam - Black Pepper 500 g/l 7,000 0 179,480 Viet Nam - Black Pepper 550 g/l 7,200 0 184,608 Viet Nam - White Pepper ASTA 10,000 0 256,400 Cập nhật: 13/03/2025

Giá tiêu thế giới hôm nay ngày 13/3/2025 cho thấy sự ổn định ở hầu hết các thị trường. Indonesia ghi nhận giảm nhẹ 0.63% với tiêu đen (7,264 USD/tấn, 186,249 VNĐ/kg) và tiêu trắng (10,251 USD/tấn, 262,836 VNĐ/kg). Brazil, Malaysia và Việt Nam giữ nguyên giá, với tiêu đen Việt Nam 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 7,000 USD/tấn (179,480 VNĐ/kg) và 7,200 USD/tấn (184,608 VNĐ/kg), tiêu trắng đạt 10,000 USD/tấn (256,400 VNĐ/kg). Malaysia có giá cao nhất với tiêu trắng ASTA 12,300 USD/tấn (315,372 VNĐ/kg).

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 13/3/2025 sẽ tăng nhẹ

Dự báo giá tiêu ngày 13/3/2025 ở thị trường trong nước dự kiến tăng nhẹ 1.500 - 2.500 đồng/kg, dao động từ 158.500 - 161.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk có thể đạt 160.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng), Đắk Nông 161.000 đồng/kg (tăng 2.500 đồng), Gia Lai 158.500 đồng/kg (tăng 1.500 đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước 159.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng). Trên thế giới, giá tiêu tiếp tục biến động trái chiều tùy khu vực. Dù nguồn cung toàn cầu giảm (434.000 tấn) và nông dân giữ hàng, giá khó giảm sâu. Xuất khẩu tích cực từ Trung Quốc, Mỹ hỗ trợ giá ổn định. Nông dân nên theo dõi sát cung - cầu, tránh bán tháo.