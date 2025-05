Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 7/5/2025 tăng nhẹ tại Gia Lai và Đắk Nông Giá tiêu ngày 7/5/2025 dự báo tăng nhẹ 200-300 đồng/kg tại Gia Lai, Đắk Nông, giữ mức 154.000-155.000 đồng/kg nhờ nhu cầu mạnh và nguồn cung khan hiếm.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 6/5/2025 ở thị trường trong nước

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 153,500 -500 Bà Rịa - Vũng Tàu 154,000 -1,000 Đắk Lắk 155,000 0 Bình Phước 154,000 -1,000 Đắk Nông 155,000 -500

Giá tiêu hôm nay 6/5/2025 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại các vùng trọng điểm trồng hồ tiêu trong nước, với mức giảm từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, riêng Đắk Lắk giữ giá ổn định. Theo cập nhật vào chiều ngày 6/5/2025, giá thu mua tiêu trung bình tại các khu vực đạt 154.300 đồng/kg, phản ánh trạng thái cân bằng cung cầu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và nhu cầu xuất khẩu duy trì ổn định.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay giảm nhẹ 500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 153.500 đồng/kg. Đây là mức giá phản ánh sự điều chỉnh nhẹ của thị trường sau giai đoạn tăng trước đó, khi nông dân tại khu vực này đang bán hàng cầm chừng để chờ giá tốt hơn. Trong khi đó, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1.000 đồng/kg, đạt 154.000 đồng/kg. Là một trong những vùng sản xuất tiêu chất lượng cao, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn duy trì mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và EU.

Tương tự, giá tiêu tại Bình Phước cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 154.000 đồng/kg. Bình Phước, với diện tích trồng tiêu lớn và sản lượng ổn định, tiếp tục là một trong những khu vực chủ lực cung cấp tiêu cho cả thị trường nội địa và quốc tế. Ngược lại, giá tiêu tại Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 155.000 đồng/kg, cho thấy sức hút của khu vực này trong việc duy trì giá cao nhờ chất lượng tiêu vượt trội và vị thế trọng điểm trong ngành hồ tiêu Việt Nam. Tại Đắk Nông, giá tiêu giảm 500 đồng/kg, đạt 155.000 đồng/kg, vẫn nằm trong nhóm giá cao nhất cả nước.

Theo các chuyên gia, thị trường hồ tiêu hiện chịu ảnh hưởng từ nguồn cung hạn chế do tác động của biến đổi khí hậu, cây trồng già cỗi, và xu hướng chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê và sầu riêng. Mặc dù đang vào vụ thu hoạch tại Việt Nam, nông dân bán hàng nhỏ giọt, góp phần giữ giá tiêu ở mức cao. Dự báo giá tiêu ngày mai 7/5/2025 có thể tiếp tục giảm nhẹ nhưng không đáng kể, với mức giá dao động quanh 154.000 - 155.000 đồng/kg, trừ khi có biến động bất ngờ từ thị trường quốc tế.

Tóm lại, giá tiêu hôm nay 6/5/2025 cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh nhẹ, nhưng vẫn neo ở mức cao nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu xuất khẩu bền vững. Với xu hướng hiện tại, giá tiêu ngày mai có thể tiếp tục duy trì ổn định, tạo cơ hội cho nông dân và doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động.

Cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 6/5/2025 trên thị trường thế giới

Thị trường USD/Tấn Thay đổi VNĐ/kg (*) Indonesia - Black Pepper 7,372 0 192,852 Indonesia - White Pepper 9,985 0 261,208 Brazil Black - Pepper ASTA 570 6,800 0 177,888 Malaysia - Black Pepper ASTA 9,200 0 240,672 Malaysia - White Pepper ASTA 11,900 0 311,304 Viet Nam - Black Pepper 500 g/l 6,700 0 175,272 Viet Nam - Black Pepper 550 g/l 6,800 0 177,888 Viet Nam - White Pepper ASTA 9,700 0 253,752

Giá tiêu hôm nay 6/5/2025 trên thị trường thế giới duy trì xu hướng đi ngang, không ghi nhận biến động đáng kể tại các quốc gia sản xuất lớn, theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) vào chiều ngày 6/5/2025. Thị trường hồ tiêu toàn cầu phản ánh trạng thái cân bằng cung cầu, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu xuất khẩu ổn định từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU, và Trung Quốc. Giá tiêu đen dao động từ 6.700 đến 9.200 USD/tấn, trong khi tiêu trắng đạt mức cao hơn, từ 9.700 đến 11.900 USD/tấn, khẳng định vị thế của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung được niêm yết ở mức 7.372 USD/tấn (tương đương 192.852 VNĐ/kg), trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.985 USD/tấn (261.208 VNĐ/kg). Cả hai loại tiêu này không có biến động so với phiên giao dịch trước, cho thấy thị trường Indonesia đang duy trì trạng thái ổn định sau giai đoạn tăng giá nhẹ trong tháng trước. Malaysia, một trong những quốc gia xuất khẩu tiêu chất lượng cao, tiếp tục giữ giá tiêu đen ASTA ở mức 9.200 USD/tấn (240.672 VNĐ/kg) và tiêu trắng ASTA ở mức cao nhất khu vực, đạt 11.900 USD/tấn (311.304 VNĐ/kg), phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường khó tính.

Thị trường Brazil ghi nhận giá tiêu đen ASTA 570 ổn định ở mức 6.800 USD/tấn (177.888 VNĐ/kg), không có thay đổi so với phiên trước. Đây là mức giá phản ánh nguồn cung ổn định từ Brazil, dù sản lượng tiêu tại quốc gia này đang chịu áp lực giảm do thời tiết bất lợi và xu hướng chuyển đổi cây trồng. Trong khi đó, Việt Nam – quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới – duy trì giá tiêu đen loại 500 g/l ở mức 6.700 USD/tấn (175.272 VNĐ/kg), loại 550 g/l ở mức 6.800 USD/tấn (177.888 VNĐ/kg), và tiêu trắng ASTA ở mức 9.700 USD/tấn (253.752 VNĐ/kg). Mức giá này cho thấy sự ổn định của thị trường tiêu Việt Nam, bất chấp những thách thức từ nguồn cung khan hiếm do biến đổi khí hậu và cây trồng già cỗi.

Tính đến nay, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu Việt Nam đạt 6.893 USD/tấn, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Kim ngạch xuất khẩu nông sản 4 tháng đầu năm 2025 đạt 11,6 tỷ USD, tăng 11,7%, trong đó hồ tiêu tiếp tục là mặt hàng chủ lực. Dù đang vào vụ thu hoạch tại Việt Nam, nông dân bán hàng nhỏ giọt để chờ giá tốt hơn, góp phần giữ giá tiêu ở mức cao. Trong bối cảnh sản lượng toàn cầu giảm năm thứ tư liên tiếp do biến đổi khí hậu và xu hướng chuyển đổi sang các cây trồng như cà phê và sầu riêng, giá tiêu hôm nay 6/5/2025 phản ánh sức hút bền vững của mặt hàng này trên thị trường quốc tế.

Tóm lại, giá tiêu hôm nay 6/5/2025 cho thấy thị trường thế giới đang duy trì trạng thái ổn định, với giá tiêu Việt Nam giữ vững vị thế cạnh tranh. Với nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu ổn định, giá tiêu ngày mai có thể tiếp tục neo ở mức cao, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và nông dân tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy thách thức.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 7/5/2025 tăng nhẹ tại Gia Lai và Đắk Nông

Giá tiêu ngày 7/5/2025 được các chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 154.000 đến 155.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh trồng tiêu lớn ở Việt Nam. Đây là tin vui cho bà con nông dân, khi giá tiêu đang giữ vững sức hút nhờ nhu cầu mua hàng mạnh mẽ và nguồn cung hạn chế. Một số khu vực như Gia Lai hay Đắk Nông thậm chí có thể tăng nhẹ từ 200 đến 300 đồng/kg nếu các thương lái đẩy mạnh thu mua trong ngày mai.

Lý do giá tiêu ngày 7/5/2025 được kỳ vọng giữ ở mức tốt rất dễ hiểu. Hiện nay, nhiều nhà máy chế biến thực phẩm và công ty xuất khẩu đang tích cực mua tiêu để sản xuất các sản phẩm như gia vị, đồ ăn sẵn, đặc biệt trong giai đoạn cuối quý II – thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, lượng tiêu thu hoạch trong năm nay lại ít hơn so với trước đây, do hạn hán kéo dài khiến cây tiêu khó phát triển và năng suất giảm. Khi lượng tiêu trên thị trường không nhiều, giá tiêu tự nhiên được giữ ở mức cao, thậm chí có thể tăng thêm nếu các công ty tranh nhau mua.

Dù bạn không rành về kinh tế, hãy hình dung như việc bán rau ở chợ: nếu rau ít mà nhiều người muốn mua, giá rau sẽ tăng. Với hồ tiêu cũng vậy, khi lượng tiêu khan hiếm mà nhu cầu chế biến thực phẩm lớn, giá tiêu ngày 7/5/2025 có thể nhích lên, đặc biệt ở những nơi như Gia Lai hay Đắk Nông, nơi tiêu được trồng nhiều và chất lượng tốt. Tuy nhiên, mức tăng này không quá lớn, chỉ khoảng vài trăm đồng mỗi kg, nên bà con nông dân cần cân nhắc thời điểm bán để có lợi nhất.

Nhìn chung, giá tiêu ngày 7/5/2025 được dự báo sẽ tiếp tục là cơ hội tốt cho nông dân, nhờ vào nhu cầu mua hàng mạnh và lượng tiêu khan hiếm. Nếu bạn đang theo dõi thị trường tiêu để bán hoặc mua, hãy chú ý đến các tỉnh như Gia Lai và Đắk Nông, nơi giá có thể tăng nhẹ trong ngày mai. Với tình hình hiện tại, thị trường tiêu vẫn đang mang lại hy vọng cho người trồng tiêu trong bối cảnh thời tiết và sản xuất gặp nhiều khó khăn.