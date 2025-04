Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá vàng hôm nay 19/4/2025 giá vàng trong nước và thế giới có thêm kỷ lục mới Giá vàng hôm nay 19/4/2025 được dự báo tiếp tục tăng, khả năng lập kỷ lục mới cả trong nước và thế giới, theo dõi tin tức để cập nhật xu hướng!

Cập nhật chi tiết giá vàng ngày 18/4/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng ngày 18/4/2025 tiếp tục giữ vững đà tăng mạnh mẽ, ghi nhận mức giá cao kỷ lục so với phiên trước, tạo nên cơn sốt trên thị trường vàng trong nước. Các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, và Vietinbank Gold đồng loạt điều chỉnh giá vàng tăng, mang đến không khí phấn khởi cho nhà đầu tư. Hãy cùng cập nhật chi tiết giá vàng ngày 18/4/2025 để nắm bắt xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư đầy tiềm năng!

Tại Hà Nội, giá vàng ngày 18/4/2025 của SJC được niêm yết ở mức 117 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua. Tình hình tương tự diễn ra tại TP.HCM và Đà Nẵng, với Tập đoàn DOJI công bố giá vàng AVPL/SJC ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 1,5 triệu và 2 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, vàng SJC 5 chỉ và 0.5-2 chỉ ghi nhật mức bán ra lần lượt là 120,02 triệu và 120,03 triệu đồng/lượng, tiếp tục khẳng định giá vàng ngày 18/4/2025 đang ở đỉnh cao mới.

PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng tăng mạnh của giá vàng ngày 18/4/2025. Tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Miền Tây, giá vàng SJC của PNJ đạt 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, vàng PNJ duy trì mức 114 - 117 triệu đồng/lượng, ổn định nhưng vẫn hấp dẫn. Vàng nữ trang 999.9 của PNJ ghi nhận mức 113,5 - 116 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn trơn PNJ 999.9, vàng Kim Bảo và Phúc Lộc Tài 999.9 đạt 114 - 117 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nữ trang 18K (750) giảm nhẹ xuống 79,65 - 87,15 triệu đồng/lượng (giảm 1,05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào), còn vàng 14K (585) ở mức 60,51 - 68,01 triệu đồng/lượng, cho thấy sự linh hoạt của giá vàng ngày 18/4/2025.

Giá vàng ngày 18/4/2025 tại các thương hiệu khác cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 117 - 121 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,7 triệu và 1 triệu đồng/lượng. Phú Quý điều chỉnh giá lên 116 - 119 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu và 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu công bố giá ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu và 2 triệu đồng/lượng, trong khi Vietinbank Gold giữ giá bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, vàng nguyên liệu 9999 tại Hà Nội đạt 114,8 - 117,6 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500 nghìn và 1 triệu đồng/lượng, tiếp tục củng cố sức hút của giá vàng ngày 18/4/2025.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng ngày 18/4/2025 ở phân khúc vàng nữ trang và nhẫn trơn cũng tạo nên sức hút riêng. Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) giao dịch ở mức 114 - 117 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn 0.3-0.5 chỉ đạt 114 - 117,1 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% của SJC ở mức 114 - 116,4 triệu đồng/lượng, còn nữ trang 99% đạt 110,75 - 115,25 triệu đồng/lượng. Các loại vàng thấp hơn như nữ trang 68% (73,81 - 79,31 triệu đồng/lượng) và 41,7% (43,19 - 48,69 triệu đồng/lượng) cũng duy trì mức giá ổn định, mang đến nhiều lựa chọn cho người mua.

Tin tức, dự báo giá vàng hôm nay 19/4/2025 giá vàng trong nước và thế giới có thêm kỷ lục mới

Với giá vàng ngày 18/4/2025 liên tục chạm đỉnh, thị trường vàng đang mở ra cơ hội vàng cho những ai muốn đầu tư hoặc tích trữ. Tuy nhiên, sự tăng mạnh cũng đặt ra câu hỏi liệu đà tăng này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội từ giá vàng ngày 18/4/2025, đây là thời điểm lý tưởng để theo dõi sát sao và hành động nhanh chóng.

Tính đến 18h00 ngày 18/4/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 115,0-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 18/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng ngày 18/04/2025 Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 117,0 ▲1500 120,0 ▲2000 Tập đoàn DOJI 117,0 ▲1500 120,0 ▲2000 Mi Hồng 117,0 ▲1700 121,0 ▲1000 PNJ 114,0 - 117,0 - Vietinbank Gold 120,0 ▲2000 Bảo Tín Minh Châu 117,0 ▲1500 120,0 ▲2000 Phú Quý 116,0 ▲1500 119,0 ▲2000

1. DOJI - Cập nhật: 18/04/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 117,000

▲1500 120,000

▲2000 AVPL/SJC HCM 117,000

▲1500 120,000

▲2000 AVPL/SJC ĐN 117,000

▲1500 120,000

▲2000 Nguyên liệu 9999 - HN 114,800

▲500 117,600

▲1000 Nguyên liệu 999 - HN 114,700

▲500 117,500

▲1000

2. PNJ - Cập nhật: 18/04/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 114.000 117.000 TPHCM - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Hà Nội - PNJ 114.000 117.000 Hà Nội - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Đà Nẵng - PNJ 114.000 117.000 Đà Nẵng - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Miền Tây - PNJ 114.000 117.000 Miền Tây - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Giá vàng nữ trang - PNJ 114.000 117.000 Giá vàng nữ trang - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 114.000 Giá vàng nữ trang - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 114.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 114.000 117.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 114.000 117.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 113.500 116.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 113.380 115.880 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 112.670 115.170 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 112.440 114.940 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.650 ▼1050K 87.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.510 ▼1050K 68.010 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.910 ▼1050K 48.410 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.860 106.360 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 63.410 ▼1050K 70.910 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 68.050 ▼1050K 75.550 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 71.530 ▼1050K 79.030 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.150 ▼1050K 43.650 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.930 ▼1050K 38.430

3. SJC - Cập nhật: 18/04/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 117,000 ▲1500K 120,000 ▲2000K Vàng SJC 5 chỉ 117,000 ▲1500K 120,020 ▲2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 117,000 ▲1500K 120,030 ▲2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 114,000

117,000

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 114,000

117,100 Nữ trang 99,99% 114,000

116,400

Nữ trang 99% 110,747

115,247

Nữ trang 68% 73,809

79,309

Nữ trang 41,7% 43,193

48,693

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 18/4/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 18h00 ngày 18/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.326,63 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,25 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (117,0-120,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,75 triệu.

Giá vàng ngày 19/4/2025 trên thị trường thế giới đang được dự đoán sẽ tăng mạnh, theo một báo cáo mới từ Citi Research. Các chuyên gia cho rằng trong vòng ba tháng tới, giá vàng có thể đạt mức 3.500 USD cho mỗi ounce, cao hơn so với dự đoán trước đó là 3.200 USD. Lý do chính là vì ngày càng nhiều người, đặc biệt là các công ty bảo hiểm ở Trung Quốc, đang mua vàng. Ngoài ra, khi thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, như các chính sách thuế mới, nhiều người xem vàng như một nơi an toàn để gửi tiền.

Hiện nay, thế giới đang thiếu hụt vàng vật chất, một tình huống rất hiếm gặp. Điều này có nghĩa là không có đủ vàng để đáp ứng nhu cầu, khiến giá vàng phải tăng lên để khuyến khích những người đang giữ vàng bán ra. Theo Citi, trong quý hai năm 2025, nhu cầu sử dụng vàng cho đầu tư và công nghiệp có thể vượt xa lượng vàng mà các mỏ khai thác được, đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây nhiều năm.

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt ở các nước như Trung Quốc, đang tích cực mua vàng để bảo vệ tài sản. Không chỉ vậy, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng đang đổ tiền vào vàng thông qua các quỹ đầu tư hoặc mua trực tiếp trên thị trường. Họ lo lắng vì kinh tế toàn cầu và Mỹ đang tăng trưởng chậm lại. Đặc biệt, Trung Quốc gần đây đã cho phép mười công ty bảo hiểm dùng một phần tiền của mình để mua vàng. Quyết định này có thể tạo ra một lượng nhu cầu lớn, tương đương với khoảng một phần tư lượng vàng mà các ngân hàng trung ương trên thế giới mua mỗi năm.

Ngoài ra, Trung Quốc còn tăng lượng vàng nhập khẩu bằng cách tận dụng giá vàng thấp hơn sau các thông báo về thuế từ Mỹ. Điều này được kỳ vọng sẽ khiến lượng vàng nhập vào Trung Quốc tăng mạnh trong vài tháng tới. Với tình trạng vàng khan hiếm và nhu cầu ngày càng cao, Citi đã điều chỉnh dự báo giá vàng trung bình trong quý hai năm 2025 lên 3.250 USD cho mỗi ounce, từ mức 3.100 USD trước đó.

Cuối cùng, các công ty khai thác vàng đang có cơ hội lớn để kiếm lợi nhuận. Hiện nay, giá vàng trên thị trường cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất, chỉ khoảng 2.000 USD/ounce. Khi đồng USD yếu đi và lãi suất có khả năng giảm, đây là thời điểm thuận lợi cho các nhà sản xuất vàng. Tóm lại, giá vàng ngày 18/4/2025 đang được đẩy lên bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, nguồn cung khan hiếm và các chính sách kinh tế toàn cầu. Xu hướng tăng giá này có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Dự báo giá vàng ngày mai 19/4/2025

Giá vàng hôm nay 19/4/2025 đang là tâm điểm chú ý khi thị trường vàng trong nước và thế giới liên tục ghi nhận những mức giá kỷ lục. Nếu bạn đang băn khoăn liệu giá vàng có tiếp tục tăng hay không, hãy cùng tìm hiểu một cách đơn giản và dễ hiểu về tình hình vàng hiện tại và dự đoán cho ngày mai!

Giá vàng ngày 18/4/2025, giá vàng thế giới đạt mức 3.326,63 USD/ounce, tương đương khoảng 105,25 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá tại Việt Nam. Dù tăng 0,24% trong 24 giờ qua, giá vàng vẫn đang ở mức cao chưa từng có. Các chuyên gia dự đoán rằng giá vàng hôm nay 19/4/2025 có thể tiếp tục tăng, thậm chí chạm mức 3.500 USD/ounce trong vài tháng tới.

Lý do chính là vì thế giới đang có nhiều bất ổn. Khi kinh tế không ổn định, hoặc có những chính sách mới như thuế quan, nhiều người và cả các ngân hàng lớn (như ở Trung Quốc) đổ tiền vào mua vàng để giữ an toàn cho tài sản của họ. Vàng giống như một "nơi trú ẩn" khi mọi thứ trở nên khó đoán. Hơn nữa, hiện nay vàng vật chất trên thế giới đang khan hiếm, khiến giá càng bị đẩy lên cao.

Ở Việt Nam, giá vàng hôm nay 19/4/2025 thường đi theo xu hướng của thế giới. Vì vậy, vàng SJC – loại vàng phổ biến nhất – có khả năng sẽ tăng giá vào sáng mai. Chẳng hạn, hôm nay vàng SJC đã chạm mức 120 triệu đồng/lượng (bán ra), và con số này có thể nhích lên nếu giá vàng thế giới tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng vàng có thể cần "nghỉ ngơi" một chút sau khi tăng quá nhanh, nghĩa là giá có thể dao động nhẹ quanh mức 3.250–3.300 USD/ounce trước khi tăng mạnh trở lại.

Vậy bạn nên làm gì với giá vàng hôm nay 19/4/2025? Nếu bạn muốn mua vàng để tích trữ, hãy theo dõi sát giá vào sáng mai, vì giá có thể tăng nhưng cũng có thể giảm nhẹ tùy vào tình hình thị trường. Các chuyên gia khuyên rằng, khi giá vàng giảm một chút, đó có thể là cơ hội tốt để mua vào, vì xu hướng dài hạn của vàng vẫn là đi lên.

Giá vàng hôm nay 19/4/2025 không chỉ là con số, mà còn là cơ hội để bạn cân nhắc đầu tư hoặc bảo vệ tài sản của mình. Hãy tưởng tượng vàng như một con sóng lớn – Nếu bạn biết thời điểm nhảy vào, bạn có thể "lướt" được rất xa! Hãy tiếp tục cập nhật tin tức để không bỏ lỡ cơ hội từ giá vàng hôm nay 19/4/2025 nhé!