Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 13/4/2025 giá vàng trong nước và thế giới tạm đóng cửa Giá vàng ngày 13/4/2025 dự báo tiếp tục tăng, đánh dấu chuỗi 3 ngày phá đỉnh liên tiếp, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho thị trường trong nước.

Cập nhật chi tiết giá vàng hôm nay 12/4/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng ngày hôm nay 12/4/2025 chốt phiên lúc 18h30 bùng nổ với một ngày giao dịch rực rỡ, khi thị trường vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Từ SJC, PNJ, DOJI đến các thương hiệu lớn như Mi Hồng, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, giá vàng ngày hôm nay ghi nhận những bước nhảy vọt đầy ấn tượng, khiến nhà đầu tư không khỏi phấn khích trước cơ hội vàng đang rộng mở. Hãy cùng khám phá chi tiết giá vàng ngày hôm nay 12/4/2025 để nắm bắt làn sóng tăng giá đầy hấp dẫn này!

Tại Hà Nội, giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết chốt phiên ở mức 103 triệu đồng/lượng (mua vào) và 106,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 800.000 đồng và 1.300.000 đồng so với ngày trước. Xu hướng tăng mạnh mẽ này lan tỏa đến TP.HCM, Đà Nẵng và Miền Tây, với PNJ công bố giá vàng SJC tương tự, đạt 103 - 106,5 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 - 1.300.000 đồng). Tập đoàn DOJI cũng góp phần làm sáng bức tranh vàng khi giá AVPL/SJC tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đồng loạt tăng, chạm mức 103 - 106,5 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 - 1.300.000 đồng), khẳng định sức nóng của giá vàng ngày hôm nay trên khắp mọi miền.

Không chỉ vàng miếng, vàng nữ trang và nhẫn trơn cũng hòa mình vào cơn sốt tăng giá. Tại PNJ, giá vàng nữ trang 999.9 chốt phiên đạt 101,2 triệu đồng/lượng (mua vào, tăng 400.000 đồng) và 103,7 triệu đồng/lượng (bán ra, tăng 400.000 đồng). Nhẫn trơn PNJ 999.9, vàng Kim Bảo và Phúc Lộc Tài 999.9 đều tăng mạnh, giao dịch ở mức 101,2 - 104,9 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 - 600.000 đồng). Đặc biệt, vàng nữ trang 18K (750) tại PNJ nhích lên 75,43 - 77,93 triệu đồng/lượng (tăng 300.000 đồng), trong khi vàng 14K (585) đạt 58,32 - 60,82 triệu đồng/lượng (tăng 240.000 đồng). Thậm chí, các loại vàng thấp hơn như 10K hay 9K cũng ghi nhận mức tăng từ 130.000 đến 170.000 đồng, cho thấy giá vàng ngày hôm nay đang sôi động ở mọi phân khúc.

Các thương hiệu khác cũng không nằm ngoài vòng xoáy tăng giá. Mi Hồng công bố giá vàng SJC đạt 103,3 - 104,7 triệu đồng/lượng (tăng 300.000 đồng mua vào), trong khi Phú Quý đẩy giá lên 102,5 - 106,5 triệu đồng/lượng (tăng 500.000 - 1.300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu giữ vững đà tăng với mức 103 - 106,5 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 - 1.300.000 đồng), còn Vietinbank Gold gây chú ý với giá bán ra chạm 106,5 triệu đồng/lượng (tăng 1.300.000 đồng). Tại DOJI, vàng nguyên liệu 9999 tại Hà Nội tăng 500.000 đồng, đạt 101 - 103,9 triệu đồng/lượng, tiếp tục khẳng định sức hút mãnh liệt của giá vàng ngày hôm nay.

Với giá vàng ngày hôm nay 12/4/2025 tăng từ vài trăm nghìn đến hơn 1,3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, thị trường đang mở ra cơ hội lớn cho những ai muốn chốt lời hoặc đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, đà tăng chóng mặt này cũng khiến nhiều người tự hỏi liệu giá vàng có tiếp tục leo cao trong những ngày tới hay sẽ chững lại. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để không bỏ lỡ thời điểm vàng. Hãy tưởng tượng giá vàng ngày hôm nay như một cơn sóng lớn – ai nhạy bén sẽ tận dụng được cơ hội để lướt sóng thành công!

Nhìn chung, chốt phiên lúc 18h30 ngày 12/4/2025, giá vàng ngày hôm nay cho thấy xu hướng tăng mạnh bao trùm toàn thị trường. Giá vàng SJC tại Hà Nội, TP.HCM và các khu vực khác vọt lên 103 - 106,5 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 - 1.300.000 đồng), trong khi vàng nữ trang PNJ từ 18K đến 999.9 tăng từ 130.000 đến 600.000 đồng. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn đỉnh cao, mang đến cơ hội lớn cho những ai muốn đón đầu xu hướng. Giá vàng ngày hôm nay 12/4/2025 thực sự là tâm điểm chú ý trong bối cảnh tăng trưởng đầy kịch tính!

Tính đến 18h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 101,2 - 104,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 101,6 - 105,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 13/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 103,0 ▲800 106,5 ▲1300 Tập đoàn DOJI 103,0 ▲800 106,5 ▲1300 Mi Hồng 103,3 ▲300 104,7 - PNJ 101,2 ▲400 104,9 ▲600 Vietinbank Gold 106,5 ▲1300 Bảo Tín Minh Châu 103,0 ▲800 106,5 ▲1300 Phú Quý 102,5 ▲500 106,5 ▲1300

1. DOJI - Cập nhật: 12/04/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 103.000

▲800 106.500

▲1300 AVPL/SJC HCM 103.000

▲800 106.500

▲1300 AVPL/SJC ĐN 103.000

▲800 106.500

▲1300 Nguyên liệu 9999 - HN 101.000

▲500 103.900

▲500 Nguyên liệu 999 - HN 100.900

▲500 103.800

▲500

2. PNJ - Cập nhật: 12/04/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 101.200 ▲400K 104.900 ▲600K TPHCM - SJC 103.000 ▲800K 106.500 ▲1300K Hà Nội - PNJ 101.200 ▲400K 104.900 ▲600K Hà Nội - SJC 103.000 ▲800K 106.500 ▲1300K Đà Nẵng - PNJ 101.200 ▲400K 104.900 ▲600K Đà Nẵng - SJC 103.000 ▲800K 106.500 ▲1300K Miền Tây - PNJ 101.200 ▲400K 104.900 ▲600K Miền Tây - SJC 103.000 ▲800K 106.500 ▲1300K Giá vàng nữ trang - PNJ 101.200 ▲400K 104.900 ▲600K Giá vàng nữ trang - SJC 103.000 ▲800K 106.500 ▲1300K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 101.200 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 103.000 ▲800K 106.500 ▲1300K Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 101.200 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 101.200 ▲400K 104.900 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 101.200 ▲400K 104.900 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 101.200 ▲400K 103.700 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 101.100 ▲400K 103.600 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 100.470 ▲400K 102.970 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 100.260 ▲390K 102.760 ▲390K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 75.430 ▲300K 77.930 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 58.320 ▲240K 60.820 ▲240K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.790 ▲170K 43.290 ▲170K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 92.590 ▲370K 95.090 ▲370K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 60.910 ▲250K 63.410 ▲250K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 65.060 ▲260K 67.560 ▲260K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 68.170 ▲280K 70.670 ▲280K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.540 ▲150K 39.040 ▲150K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.870 ▲130K 34.370 ▲130K

3. SJC - Cập nhật: 12/04/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 103.000

▲800 106.500

▲1300 Vàng SJC 5 chỉ 103.000

▲800 106.520

▲1300 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 103.000

▲800 106.530

▲1300 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 101.400

▲300 104.900

▲500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 101.400

▲300 105.000

▲500 Nữ trang 99,99% 101.400

▲300 104.400

▲500 Nữ trang 99% 99.566

▲495 103.366

▲495 Nữ trang 68% 67.349

▲340 71.149

▲340 Nữ trang 41,7% 39.889

▲208 43.689

▲208

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 12/4/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 18h30 ngày 12/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.235,91 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 102,38 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (103,0-106,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,1 triệu.

Mọi chuyện bắt đầu từ một quyết định lớn vào ngày 2 tháng 4, khi Mỹ áp thuế nhập khẩu 10% lên hàng hóa từ nước ngoài, và thậm chí còn tăng thuế cao hơn với một số nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Thuế này giống như một bức tường vô hình khiến giá hàng hóa đắt hơn, làm xáo trộn việc mua bán trên toàn thế giới. Chỉ trong vài ngày, thị trường chứng khoán toàn cầu mất đi hơn 5 nghìn tỷ đô la, như thể một cơn lốc cuốn đi rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Những người không chuẩn bị trước bị sốc vì không ngờ mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy.

Khi Mỹ tăng thuế, Trung Quốc cũng không chịu thua. Vào ngày 4 tháng 4, đúng dịp lễ Thanh Minh, Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế 34% lên hàng hóa từ Mỹ. Điều này làm tình hình càng căng thẳng hơn, giống như hai người bạn cãi nhau và không ai chịu nhường. Kết quả là giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong bốn năm, còn giá vàng – thứ mà mọi người thường xem là nơi trú ẩn an toàn – cũng bắt đầu lao dốc. Nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để bù lỗ, khiến thị trường càng thêm hỗn loạn.

Lãi suất cũng bị ảnh hưởng lớn trong cơn bão này. Khi thị trường mất niềm tin, các nhà đầu tư đổ xô bán trái phiếu chính phủ Mỹ, thứ được coi là tài sản an toàn nhất. Điều này làm lãi suất tăng vọt, vì giá trái phiếu và lãi suất thường đi ngược nhau. Hãy tưởng tượng bạn cho bạn bè vay tiền: nếu họ gặp rủi ro, bạn sẽ đòi lãi cao hơn để bù đắp. Tương tự, khi mọi người lo lắng về kinh tế, lãi suất tăng lên, khiến việc vay tiền trở nên đắt đỏ hơn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân.

Hậu quả của những biến động này không dừng lại ở thị trường. Nhiều công ty lớn, như các ngân hàng hay hãng công nghệ phụ thuộc vào Trung Quốc, bị ảnh hưởng nặng nề. Một số quỹ đầu tư có thể đã thua lỗ lớn, và chúng ta có thể sẽ thấy những vấn đề khác lộ ra trong vài tuần tới. Dù vậy, vẫn có những người nhìn thấy cơ hội giữa cơn khủng hoảng, như một số nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào khi giá cổ phiếu giảm mạnh.

Tóm lại, những thay đổi về thuế và lãi suất đang tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, giống như khi bạn ném một hòn đá xuống hồ và sóng lan ra khắp nơi. Dù bạn không làm việc trong ngành tài chính, những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, công việc, hay thậm chí số tiền bạn tiết kiệm. Điều quan trọng là hiểu rằng thị trường đang rất nhạy cảm, và mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới.

Dự báo giá vàng ngày mai 13/4/2025

Ngày mai là Chủ nhật, 13/4/2025, và điều đầu tiên bạn cần biết là giá vàng sẽ không thay đổi. Cuối tuần, thị trường vàng sẽ không cập nhật. Dù vậy, hãy cùng nhìn lại tình hình hiện tại để hiểu tại sao mọi người đang quan tâm đến giá vàng 13/4/2025 và điều gì có thể xảy ra khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai.

Hôm nay, giá vàng thế giới đang ở mức rất cao, khoảng 3.236 đô la mỗi ounce, tăng thêm 20 đô la so với ngày trước. Nói đơn giản, vàng đang đắt hơn bao giờ hết vì nhiều người trên thế giới muốn mua nó. Lý do chính là vì mọi người nghĩ rằng nước Mỹ sắp giảm lãi suất – tức là tiền gửi ngân hàng sẽ ít sinh lời hơn. Khi đó, vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn, giống như một nơi an toàn để giữ tiền.

Ngoài ra, thế giới đang có nhiều xáo trộn, đặc biệt là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi các thị trường khác, như chứng khoán, lên xuống thất thường, nhiều người chọn vàng để bảo vệ tài sản của mình. Hãy tưởng tượng vàng như một chiếc phao cứu sinh khi biển động – ai cũng muốn có một chiếc để yên tâm. Chính vì thế, giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tục phá kỷ lục.

Trong nước, giá vàng, chẳng hạn như vàng SJC, thường chạy theo giá thế giới. Nếu xu hướng này tiếp tục, khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, giá vàng có thể tăng thêm. Tuy nhiên, vì mai là Chủ nhật, bạn không cần lo lắng về việc giá thay đổi ngay lập tức. Đây là thời điểm tốt để bạn tìm hiểu và chuẩn bị nếu đang nghĩ đến việc mua hay bán vàng.

Tóm lại, giá vàng 13/4/2025 sẽ không đổi vì ngày nghỉ, nhưng thị trường vàng đang rất sôi động. Hãy theo dõi thêm vào tuần tới, vì những gì đang xảy ra trên thế giới có thể khiến giá vàng tiếp tục biến động. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn, cứ nghĩ rằng vàng giống như một người bạn đáng tin cậy – khi mọi thứ bất ổn, nó thường được săn đón nhiều hơn!