Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 28/3/2025 tiếp tục chuỗi tăng mạnh Giá vàng ngày mai 28/3/2025 được dự báo tiếp tục tăng mạnh sau khi vượt mốc 3.000 USD/ounce, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn trước bất ổn kinh tế.

Cập nhật chi tiết giá vàng chiều nay 27/3/2023 mới nhất

Chi tiết giá vàng tại DOJI ngày 27/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) DOJI AVPL/SJC HN 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K AVPL/SJC HCM 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K AVPL/SJC ĐN 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 97,200 ▲500K 98,600 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 97,100 ▲500K 98,500 ▲500K AVPL/SJC Cần Thơ 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K Cập nhật: 27/03/2025 18:00

Giá vàng DOJI cập nhật lúc 18:00 ngày 27/03/2025 cho thấy một xu hướng tăng giá rõ rệt trên tất cả các loại vàng được niêm yết. Giá vàng miếng AVPL/SJC tại các khu vực như Hà Nội (HN), TP. Hồ Chí Minh (HCM), Đà Nẵng (ĐN) và Cần Thơ đồng loạt ghi nhận mức mua vào 97,400 triệu đồng, tăng 700K, và bán ra 98,900 triệu đồng, tăng 500K so với kỳ trước.

Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì ở mức 1,500 triệu đồng, cho thấy DOJI giữ biên độ lợi nhuận ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Đối với vàng nguyên liệu tại Hà Nội, giá mua vào của loại 9999 đạt 97,200 triệu đồng và 999 đạt 97,100 triệu đồng, đều tăng 500K, trong khi giá bán ra lần lượt là 98,600 triệu đồng và 98,500 triệu đồng, cũng tăng 500K, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 200K - 300K do không bao gồm chi phí gia công và thương hiệu.

Xu hướng tăng giá này, với mức tăng mạnh hơn ở chiều mua vào (700K) so với bán ra (500K) đối với vàng miếng, có thể phản ánh nhu cầu mua vàng tích trữ tăng cao trong ngày 27/03/2025. Sự đồng nhất giá vàng miếng SJC giữa các khu vực cho thấy DOJI áp dụng chính sách giá thống nhất trên toàn quốc, trong khi mức tăng đồng đều 500K của vàng nguyên liệu củng cố xu hướng đi lên chung của thị trường vàng nội địa, có thể chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới hoặc tâm lý đầu tư trước những bất ổn kinh tế. Nhìn chung, bảng giá này phản ánh một ngày giao dịch sôi động, với vàng tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản an toàn trong mắt nhà đầu tư.

Chi tiết giá vàng tại PNJ ngày 27/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) PNJ TPHCM - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K TPHCM - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Hà Nội - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Hà Nội - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Đà Nẵng - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Miền Tây - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Miền Tây - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Giá vàng nữ trang - PNJ 97.400 ▲700K 99.400 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 97.400 ▲700K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC 97.400 ▲700K 98.900 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 97.400 ▲700K Vàng nữ trang 999.9 96.800 ▲400K 99.300 ▲400K Vàng nữ trang 999 96.700 ▲400K 99.200 ▲400K Vàng nữ trang 99 95.910 ▲400K 98.410 ▲400K Vàng 916 (22K) 88.560 ▲370K 91.060 ▲370K Vàng 750 (18K) 72.130 ▲300K 74.630 ▲300K Vàng 680 (16.3K) 65.170 ▲270K 67.670 ▲270K Vàng 650 (15.6K) 62.200 ▲260K 64.700 ▲260K Vàng 610 (14.6K) 58.220 ▲240K 60.720 ▲240K Vàng 585 (14K) 55.740 ▲230K 58.240 ▲230K Vàng 416 (10K) 38.960 ▲170K 41.460 ▲170K Vàng 375 (9K) 34.890 ▲150K 37.390 ▲150K Vàng 333 (8K) 30.420 ▲130K 32.920 ▲130K Cập nhật: 27/03/2025 18:00

Giá vàng PNJ cập nhật ngày 27/03/2025 lúc 18:00 cho thấy xu hướng tăng giá rõ rệt trên tất cả các loại vàng, từ vàng miếng SJC, vàng PNJ đến vàng nữ trang với các mức độ tinh khiết khác nhau. Giá vàng miếng SJC tại các khu vực (TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Miền Tây) đồng nhất ở mức mua vào 97.400 triệu đồng (tăng 700K) và bán ra 98.900 triệu đồng (tăng 500K), trong khi vàng PNJ tại các khu vực này có giá bán ra cao hơn, đạt 99.400 triệu đồng (tăng 400K), cho thấy PNJ định giá sản phẩm của mình cao hơn SJC khoảng 500K ở chiều bán ra.

Chênh lệch mua vào - bán ra của vàng SJC là 1.500 triệu đồng, còn vàng PNJ là 2.000 triệu đồng, phản ánh biên độ lợi nhuận lớn hơn của PNJ. Đối với vàng nữ trang, giá mua vào và bán ra cũng tăng, với mức tăng dao động từ 130K (vàng 333 - 8K) đến 700K (nhẫn trơn PNJ 999.9), trong đó vàng 999.9 và 999 có giá lần lượt là 96.800 - 99.300 triệu đồng và 96.700 - 99.200 triệu đồng (tăng 400K). Các loại vàng thấp hơn như 916 (22K), 750 (18K) cũng tăng từ 300K đến 370K, phù hợp với tỷ lệ tinh khiết.

Nhìn chung, xu hướng tăng giá này có thể phản ánh sự biến động tích cực của thị trường vàng trong nước, có thể do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới hoặc nhu cầu đầu tư tăng cao. Sự đồng nhất giá mua vào giữa các khu vực và loại vàng cho thấy PNJ đang áp dụng chính sách giá thống nhất, trong khi giá bán ra có sự khác biệt nhẹ giữa PNJ và SJC, thể hiện chiến lược định giá riêng của thương hiệu.

Chi tiết giá vàng tại AJC ngày 27/3/2025 mới nhất

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) AJC Trang sức 99.99 9,670 ▲80K 9,950 ▲60K Trang sức 99.9 9,660 ▲80K 9,940 ▲60K NL 99.99 9,670 ▲80K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,660 ▲80K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,760 ▲80K 9,960 ▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,760 ▲80K 9,960 ▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,760 ▲80K 9,960 ▲60K Miếng SJC Thái Bình 9,750 ▲70K 9,890 ▲50K Miếng SJC Nghệ An 9,750 ▲70K 9,890 ▲50K Miếng SJC Hà Nội 9,750 ▲70K 9,890 ▲50K Cập nhật: 27/03/2025 18:00

Giá vàng AJC cập nhật ngày 27/03/2025 lúc 18:00 cho thấy xu hướng tăng giá nhẹ nhưng đồng đều trên các loại vàng, bao gồm trang sức, nguyên liệu và vàng miếng SJC. Giá trang sức 99.99 và 99.9 lần lượt đạt mức mua vào 9,670 triệu đồng và 9,660 triệu đồng (tăng 80K), bán ra 9,950 triệu đồng và 9,940 triệu đồng (tăng 60K), với chênh lệch mua - bán khoảng 280K - 290K, khá thấp so với các đơn vị lớn như DOJI hay PNJ, cho thấy AJC có thể đang áp dụng chiến lược giá cạnh tranh.

Nguyên liệu 99.99 và nhẫn tròn không ép vỉ tại Thái Bình cũng có giá mua vào tương ứng 9,670 triệu đồng và 9,660 triệu đồng (tăng 80K), nhưng không có giá bán ra, có thể do AJC chỉ thu mua mà không bán lẻ các loại này. Nhẫn tròn 3A và đá vàng tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội đồng loạt ghi nhận giá mua vào 9,760 triệu đồng (tăng 80K) và bán ra 9,960 triệu đồng (tăng 60K), cao hơn một chút so với trang sức thông thường, có thể do giá trị gia công hoặc thương hiệu. Đối với vàng miếng SJC tại Thái Bình, Nghệ An và Hà Nội, giá mua vào thống nhất ở 9,750 triệu đồng (tăng 70K) và bán ra 9,890 triệu đồng (tăng 50K), với biên độ chênh lệch 140K, thấp hơn đáng kể so với mức 1.500K - 2.000K của DOJI và PNJ, cho thấy AJC định giá sát thị trường hơn.

Nhìn chung, mức tăng giá của AJC (50K - 80K) nhỏ hơn nhiều so với DOJI (500K - 700K) và PNJ (130K - 700K), có thể phản ánh quy mô nhỏ hơn hoặc chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng địa phương. Sự đồng nhất giá vàng miếng SJC giữa các khu vực cũng cho thấy AJC áp dụng chính sách giá thống nhất, tương tự các đơn vị lớn khác.

Dự báo giá vàng ngày mai 28/3/2025 tăng cùng giá vàng thế giới

Tính đến 17h ngày 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.036,2 USD/ounce, tăng nhẹ 8,44 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng ngày mai 28/3/2025 được dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đà tăng này, khi kim loại quý lần đầu tiên vượt mốc 3.000 USD/ounce, đánh dấu một cột mốc lịch sử. Sự bứt phá này không chỉ phản ánh tâm lý nhà đầu tư trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị mà còn cho thấy vàng đang củng cố vị thế là kênh trú ẩn an toàn. Dù kinh tế Mỹ vẫn duy trì ổn định, các đề xuất thuế nhập khẩu từ Tổng thống Donald Trump cùng những rủi ro toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng.

Các chuyên gia nhận định rằng xu hướng tăng của giá vàng ngày 28/3/2025 chưa có dấu hiệu chững lại. Trong dài hạn, các nhà phân tích từ ngân hàng lớn dự đoán giá vàng có thể đạt 3.500 USD/ounce nếu nhu cầu đầu tư tăng thêm 10%. Trong ngắn hạn, giới đầu tư đang tập trung theo dõi báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chính sách lãi suất, từ đó tác động đến giá vàng. Theo Kitco, mức kháng cự gần nhất của vàng là 3.057 USD/ounce, tiếp theo là 3.100 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ nằm ở 3.018 USD/ounce. Với những diễn biến hiện tại, giá vàng ngày mai 28/3/2025 hoàn toàn có khả năng tiếp tục lập đỉnh mới.

Tại thị trường trong nước, giá vàng ngày 28/3/2025 thường biến động theo xu hướng thế giới. Dựa trên mức tăng của giá vàng quốc tế và diễn biến từ các đơn vị như DOJI, PNJ, AJC trong ngày 27/3 (với vàng SJC tăng từ 50K - 700K), vàng SJC có thể sẽ ghi nhận mức tăng trong phiên giao dịch sáng 28/3. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các thông tin kinh tế toàn cầu và trong nước để đưa ra quyết định phù hợp. Với đà tăng hiện tại, giá vàng ngày mai 28/3/2025 hứa hẹn sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường.