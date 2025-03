Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 27/3/2025: Chính thức vượt mốc 99 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều nay 27/3/2025 chính thức vượt mốc 99 triệu đồng/lượng tại PNJ, tăng mạnh nhờ nhu cầu đầu tư bùng nổ!

Cập nhật giá vàng chiều nay 27/3/2025 tại thị trường trong nước

Vào lúc 16:00, giá vàng chiều nay 27/3/2025 tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ và AJC ghi nhận đà tăng trưởng đầy ấn tượng trên toàn quốc, phản ánh sức nóng của thị trường vàng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư bùng nổ. Cụ thể, giá vàng miếng SJC, vàng trang sức và nhẫn trơn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đều có mức điều chỉnh đáng kể, tăng từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước, hứa hẹn mang đến cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng chiều nay 27/3/2025 cho vàng miếng SJC được niêm yết đồng loạt ở mức 97,4 - 98,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, tăng mạnh 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Đối với nguyên liệu vàng, DOJI công bố giá vàng 9999 tại Hà Nội đạt 97,2 - 98,6 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng 999 ghi nhận mức 97,1 - 98,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, cho thấy tâm lý thị trường sôi động và sức hút của vàng DOJI ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, tại PNJ, giá vàng chiều nay 27/3/2025 đối với vàng miếng SJC được điều chỉnh ở mức 97,2 - 98,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và miền Tây, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. Giá nhẫn trơn PNJ 999.9 đạt 97,2 - 99,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng nữ trang 999.9 ghi nhận mức 96,7 - 99,2 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Các loại vàng nữ trang khác như 916 (22K) đạt 88,47 - 90,97 triệu đồng/lượng, tăng 280 nghìn đồng/lượng, cho thấy xu hướng tích cực rõ rệt của thị trường PNJ hôm nay.

Cùng thời điểm, AJC ghi nhận giá vàng chiều nay 27/3/2025 cho vàng miếng SJC tại Thái Bình, Nghệ An và Hà Nội ở mức 97,3 - 98,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 30 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên gần nhất. Giá nhẫn tròn và trang sức 99.99 đạt 96,45 - 99,3 triệu đồng/lượng, tăng 55 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 40 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi nhẫn tròn và đồ vàng tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội ghi nhận mức 97,35 - 99,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng. Dù mức tăng nhẹ, AJC vẫn khẳng định vị thế ổn định trên thị trường vàng.

Giá vàng chiều nay 27/3/2025 trên toàn quốc cho thấy đà tăng đồng loạt, với sức mua cải thiện mạnh mẽ tại các thương hiệu lớn. Các chuyên gia nhận định, đây là tín hiệu lạc quan cho nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế bất ổn, khẳng định vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn và đầy tiềm năng.

Bảng giá vàng chiều nay 27/3/2025 ở trong nước chi tiết:

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) DOJI AVPL/SJC HN 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K AVPL/SJC HCM 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K AVPL/SJC ĐN 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 97,200 ▲500K 98,600 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 97,100 ▲500K 98,500 ▲500K AVPL/SJC Cần Thơ 97,400 ▲700K 98,900 ▲500K Cập nhật: 27/03/2025 16:00 PNJ TPHCM - PNJ 97,200 ▲500K 99,300 ▲300K TPHCM - SJC 97,200 ▲500K 98,700 ▲300K Hà Nội - PNJ 97,200 ▲500K 99,300 ▲300K Hà Nội - SJC 97,200 ▲500K 98,700 ▲300K Đà Nẵng - PNJ 97,200 ▲500K 99,300 ▲300K Đà Nẵng - SJC 97,200 ▲500K 98,700 ▲300K Miền Tây - PNJ 97,200 ▲500K 99,300 ▲300K Miền Tây - SJC 97,200 ▲500K 98,700 ▲300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 97,200 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 96,700 ▲300K 99,200 ▲300K Vàng nữ trang 999 96,600 ▲300K 99,100 ▲300K Vàng nữ trang 99 95,810 ▲300K 98,310 ▲300K Vàng 916 (22K) 88,470 ▲280K 90,970 ▲280K Vàng 750 (18K) 72,050 ▲220K 74,550 ▲220K Vàng 680 (16.3K) 65,110 ▲210K 67,610 ▲210K Vàng 650 (15.6K) 62,130 ▲190K 64,630 ▲190K Vàng 610 (14.6K) 58,160 ▲180K 60,660 ▲180K Vàng 585 (14K) 55,680 ▲170K 58,180 ▲170K Vàng 416 (10K) 38,920 ▲130K 41,420 ▲130K Vàng 375 (9K) 34,850 ▲110K 37,350 ▲110K Vàng 333 (8K) 30,390 ▲100K 32,890 ▲100K Cập nhật: 27/03/2025 16:00 AJC Trang sức 99.99 9,645 ▲55K 9,930 ▲40K Trang sức 99.9 9,635 ▲55K 9,920 ▲40K NL 99.99 9,645 ▲55K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,635 ▲55K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,735 ▲55K 9,940 ▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,735 ▲55K 9,940 ▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,735 ▲55K 9,940 ▲40K Miếng SJC Thái Bình 9,730 ▲50K 9,870 ▲30K Miếng SJC Nghệ An 9,730 ▲50K 9,870 ▲30K Miếng SJC Hà Nội 9,730 ▲50K 9,870 ▲30K Cập nhật: 27/03/2025 16:00

Cập nhật giá vàng chiều nay 27/3/2025 trên thế giới

Giá vàng thế giới chiều nay 27/3/2025 tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 3.025 - 3.030 USD/ounce theo cập nhật mới nhất từ các sàn quốc tế. Đây là mức giá cao hơn khoảng 5-10 USD/ounce so với phiên trước, bất chấp đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ nhích lên.

Giá vàng giao ngay tăng nhẹ lên 3.029 USD/ounce vào chiều nay (giờ Việt Nam), chủ yếu do dòng tiền tìm nơi trú ẩn trước lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ và bất ổn địa chính trị.

Hợp đồng vàng tương lai tháng 4/2025 trên sàn COMEX đạt 3.022,10 USD/ounce, giảm 0,1% so với phiên trước nhưng vẫn ở vùng giá cao. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước thu hẹp còn khoảng 3,14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí).

Chính sách thuế quan Mỹ: Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ áp thuế ô tô nhập khẩu từ 2/4, nhưng có thể miễn trừ một số quốc gia - tạo ra cả kỳ vọng lẫn lo ngại trên thị trường.

Dữ liệu kinh tế: Thị trường chờ đợi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố ngày 28/3 để dự đoán lộ trình giảm lãi suất của Fed.

Nhu cầu trú ẩn: Niềm tin tiêu dùng Mỹ xuống thấp nhất 4 năm cùng diễn biến phức tạp ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể chạm 3.150 USD/ounce trong ngắn hạn nếu lạm phát PCE thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở vùng giá cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh kỹ thuật.