(QNO) - Trong buổi đối thoại với lực lượng công an xã trong ngày 16/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia sẻ với những khó khăn của các cán bộ chiến sĩ khi điều chuyển công tác về các địa phương. Đồng thời hy vọng công an xã nỗ lực vượt khó, sâu sát cơ sở, trở thành chỗ dựa của nhân dân; góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.