Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

CÔNG TÚ | 26/10/2023 - 17:57

(QNO) - Chiều nay 26/10, các Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh gồm Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Hồ Song Ân đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.