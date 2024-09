Tin vắn

(QNO) - Chiều 17/9, Bệnh viện Đa khoa Long An Sogaero phối hợp Hội Chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn bàn giao nhà nhân ái cho hộ gia đình chị Võ Thị Mỹ Sang (phường Điện An). Ngôi nhà xây dựng theo quy mô cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa với tổng giá trị 50 triệu đồng do Bệnh viện Đa khoa Long An Sogaero hỗ trợ.