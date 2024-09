Tin vắn

(QNO) - Công an huyện Nông Sơn vừa phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ngay sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và công an các xã, thị trấn quyên góp được gần 41 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển về Công an tỉnh để hỗ trợ đồng bào miền Bắc.