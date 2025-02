Tin vắn

(QNO) - Sáng 17/2, Hội Chữ thập đỏ và Công an xã Bình Giang (Thăng Bình) mở thùng quỹ nhân đạo do 2 đơn vị phối hợp thực hiện từ tháng 10/2024 đến nay, đặt tại Công an xã Bình Giang. Số tiền từ thùng quỹ nhân đạo hơn 1,5 triệu đồng, sẽ được 2 đơn vị hỗ trợ 3 người dân bị bệnh hiểm nghèo.