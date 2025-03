Tin vắn

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Hà, TP.Hội An vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng (khối phố Trảng Sỏi). Từ nguồn Quỹ vì nghèo TP.Hội An, Mặt trận thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng; Mặt trận phường Thanh Hà vận động 30 triệu đồng hỗ trợ hộ ông Dũng làm nhà. Đây là công trình chào mừng 50 năm giải phóng Hội An.