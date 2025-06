Chính quyền - đoàn thể Tổ chức lại Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định tổ chức lại Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cùng các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Trụ sở Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, số 119 Hùng Vương (TP.Tam Kỳ). Tên giao dịch quốc tế của Quỹ là Quang Nam Province Disaster Prevention Fund (QNDPF).

Cơ quan quản lý Quỹ do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiện toàn nhân sự, thay thế Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 12/1/2023.

Giám đốc Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, là đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành. Các phó giám đốc Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ. Kế toán trưởng, công chức, viên chức kiêm nhiệm hoặc biệt phái tại Cơ quan quản lý Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định theo quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan cử nhân sự, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Cơ quan quản lý Quỹ thay thế Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 12/1/2023 về thành lập Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh cũng được giao tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.