Thanh thiếu niên Tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông tại Phú Ninh (QNO) - Ngày 28/9, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024 tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Phú Ninh). Hơn 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tham gia.

Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng bảng chibi tuyên truyền an toàn giao thông, dụng cụ nổi cứu sinh tại ngày hội. Ảnh: T.V

Diễn ra vào thời điểm học sinh bắt đầu năm học mới, ngày hội nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam trong tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Trao giải cuộc thi ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: T.V

Thông qua các hoạt động còn nhằm nâng cao nhận thức, góp phần chuyển đổi hành vi của thanh niên trong quá trình tham gia giao thông; xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện pháp luật về giao thông và tích cực tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn.

Gắn biển cảnh báo tại điểm giao cắt đường bộ - đường sắt. Ảnh: T.V

Tại ngày hội, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh ra mắt Đội hình thanh niên xung kích tham gia ứng phó tình huống giao thông bất thường tại huyện Phú Ninh; trao tặng các mô hình chibi tuyên truyền an toàn giao thông và dụng cụ nổi; trao giải cuộc thi ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Ảnh: T.V

Đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông trên các tuyến đường chính của huyện Phú Ninh; chỉnh trang các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt; xây dựng mới 2 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp.