Thanh thiếu niên Quế Sơn tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông (QNO) - Sáng 24/5, Ban An toàn giao thông huyện Quế Sơn tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Hơn 400 đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội. Ảnh: D.T

Ngày hội có hơn 400 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia với vòng chung kết cuộc thi “Thiết kế ấn phẩm tuyên truyền an toàn giao thông”, cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông” năm 2024; phiên toà giả định xét xử vụ án “Các tội xâm phạm an toàn giao thông”; hỏi đáp pháp luật về giao thông đường bộ…

Đoàn viên thiết kế ấn phẩm tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: D.T

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban An toàn giao thông huyện tổ chức 50 đợt tuyên truyền lưu động; cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông với 19 trường học; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản vi phạm hành chính 457 trường hợp.