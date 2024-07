Chính trị Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (QNO) - Tối 18/7, huyện Nông Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18/7/1974 - 18/7/2024).

Quang cảnh lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước. Ảnh: N.S

Tham dự buổi lễ có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Nông Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: N.S

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho biết, tháng 6/1974, Tỉnh ủy Quảng Nam ra nghị quyết về tấn công và nổi dậy tiêu diệt các đồn bốt, cứ điểm ở phía Tây của tỉnh để mở rộng vùng giải phóng, trong đó có cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước.

Theo mệnh lệnh và phương án tác chiến đánh địch đã được đề ra, với tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 - Quân khu 5, trực tiếp là Trung đoàn 31 cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị ở địa phương, cuộc tấn công bắt đầu vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 18/7/1974. Đại đội 2 - Tiểu đoàn 15 công binh - Sư đoàn 2 nổ mìn phát lệnh tiến công chung bằng việc tiêu diệt chốt điểm Cà Tang.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ. Ảnh: N.S

Đến 6 giờ sáng 18/7, quân ta đã quét sạch hệ thống các chốt điểm của bọn bảo an, dân vệ, nghĩa quân, đưa bộ binh áp sát cứ điểm Nông Sơn, xây dựng thế trận vây lấn, các đơn vị pháo binh đã được đưa lên cao, vào gần để bắn thẳng. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, pháo của ta đã bắn phá tung 38/41 lô cốt ở cứ điểm Nông Sơn, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong đánh chiếm các mục tiêu còn lại.

Đến 17 giờ 5 phút ngày 18/7, quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, tiêu diệt 2 tiểu đoàn chủ lực, 2 đại đội bảo an, 35 trung đội dân vệ, nghĩa quân và toàn bộ bộ máy kìm kẹp của địch; thu và phá hủy hàng trăm tấn đạn dược, vũ khí, quân trang, quân dụng; bắn cháy hàng chục xe tăng, máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác, làm tan rã hoàn toàn bộ máy đàn áp của Mỹ - ngụy trên mảnh đất Nông Sơn, giải phóng 13.000 người dân. Huyện Nông Sơn được giải phóng hoàn toàn.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Nông Sơn dự lễ kỷ niệm. Ảnh: N.S

Ông Quảng Văn Ngọc nói, Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước, giải phóng hoàn toàn huyện Nông Sơn đã đập tan cánh cửa thép tuyến phòng thủ phía Tây Nam của địch, là đòn sấm sét gây chấn động tinh thần quân địch trên chiến trường Quảng Nam - Quảng Đà; uy hiếp trực tiếp căn cứ quân sự liên hợp Đà Nẵng, tạo điều kiện hỗ trợ cho lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang địa phương tiến công địch giành quyền làm chủ ở nhiều nơi khác.

Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước, cùng với Chiến thắng Thượng Đức sau đó, cũng như những thắng lợi khác trên chiến trường khu 5 đã mở ra một triển vọng tốt đẹp để Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có cơ sở đề xuất với Bộ Chính trị có chủ trương, kế hoạch mở các chiến dịch quân sự giải phóng Tây Nguyên và Đà Nẵng tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975…

Ông Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: N.S

Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước là chiến thắng của tinh thần “Một tấc không đi, một li không rời”, là lời thề vang dậy núi sông “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. “Năm tháng sẽ qua đi, cuộc sống không ngừng tiến về phía trước, nhưng Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước sẽ mãi mãi là niềm kiêu hãnh và tự hào, là mốc son tô thắm trang sử vẻ vang của quân và dân huyện nhà” - ông Ngọc nhấn mạnh.

Ngày 8/4/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 42 về việc thành lập huyện Nông Sơn. Nhìn lại chặng đường 16 năm qua, có thể khẳng định rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nông Sơn đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, mức tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm xấp xỉ 9,47%. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao (83,64%); giá trị tăng trưởng nông nghiệp hằng năm đều tăng xấp xỉ 6%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được đầu tư xây dựng và nâng cấp kiên cố, khang trang.

Đáng chú ý, chương trình giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo từ 66,88% năm 2008 nay giảm còn 7,83% theo tiêu chí mới. Nếu năm 2008 thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt 2,8 triệu đồng thì đến năm 2023 đã tăng lên 42,4 triệu đồng. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhìn nhận, Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước là mốc son chói lọi, đầy tự hào của vùng đất Nông Sơn anh hùng. Nhắc lại tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này là để thể hiện sự tôn trọng lịch sử và lòng biết ơn với thế hệ đi trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.S

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, nhìn lại chặng đường 50 năm qua, nhất là sau 16 năm thành lập huyện Nông Sơn, với tinh thần phấn đấu xây dựng kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đến nay Nông Sơn đã và đang giành được những thành tích đầy khích lệ và rất đỗi tự hào.

“Về Nông Sơn hôm nay, có thể thấy, bộ mặt của huyện có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Những thành tựu đó rất đáng tự hào, dù phía trước còn nhiều vấn đề phải bàn, phải làm; nhưng có thể khẳng định, những chuyển biến tích cực của đất và người Nông Sơn hôm nay chính là “quả ngọt” sau bao khát vọng mãnh liệt và nỗ lực của thế hệ này đến thế hệ khác; là nền tảng vô cùng quan trọng để “hồi sinh” vùng đất chịu nhiều binh lửa đau thương qua các cuộc chiến. Thành quả đó là sản phẩm của đường lối chính trị hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Nông Sơn anh hùng” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Chương trình văn nghệ sau phần lễ. Ảnh: N.S

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nói, huyện Nông Sơn sẽ phải trải qua một cuộc đổi thay mới, đó là sáp nhập về với huyện Quế Sơn. Có lẽ, vẫn còn một chút dư âm nuối tiếc vì những việc còn dang dở. Nhưng điều chắc chắn rằng, cảm giác đó sẽ sớm qua nhanh, vì nhiệm vụ trước mắt còn lắm khó khăn, cấp bách, đòi hỏi chúng ta không được sao nhãng mà cần phải cố gắng, tập trung với quyết tâm và khát vọng mãnh liệt hơn nữa trong xây dựng và phát triển quê hương.

Hội trại chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước. Ảnh: N.S

“Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Nông Sơn tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã đặt ra. Trong đó, liên quan đến vấn đề sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần tập trung ổn định tư tưởng để nhân dân yên tâm, đồng thuận; nêu cao tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đề xuất để sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị hành chính mới; nghiên cứu giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập...” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng lưu ý.