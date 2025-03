An ninh trật tự Tổ công tác 192 Công an Quảng Nam xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật (QNO) - Ra mắt đi vào hoạt động từ ngày 14/3/2025, Tổ công tác 192 Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Tổ công tác 192 xử lý đối tượng Nguyễn Đức King dương tính với chất ma túy. Ảnh: XUÂN MAI



Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 19/3, Tổ công tác 192 tuần tra trên tuyến ĐT609C thuộc thôn Gia Huệ, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc thì phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác dừng lại kiểm tra thì một đối tượng lên xe máy bỏ chạy; đối tượng còn lại là Nguyễn Đức King (SN 1985), trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc.

Kiểm tra vực King đang đứng, tổ công tác phát hiện một ống nhựa hàn kín 2 đầu, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn chất ma túy). Qua test nhanh, King dương tính với ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá).

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ đồ vật, phương tiện liên quan và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục xác minh, xử lý.

Cũng trong đêm 19, rạng sáng 20/3, Tổ công tác 192 tuần tra trên tuyến ĐT609C thuộc xã Đại Minh thì phát hiện 2 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn người điều khiển xe máy nói trên là T.M.P. (SN 1993, xã Đại Phong), kết quả nồng độ cồn trong hơi thở là 0,078mg/l.

Qua tuần tra tại huyện Đại Lộc, Tổ công tác 192 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: XUÂN MAI



Tiếp tục tuần tra trên tuyến ĐT609C thuộc xã Đại Minh, Tổ công tác 192 phát hiện thêm người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn là N.V.H. (SN 1995, xã Đại Phong), nồng độ cồn trong hơi thở là 0,095mg/l.

Tổ công tác đã bàn giao các trường hợp trên cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Tổ công tác 192 Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra khép kín địa bàn để phòng chống các loại tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, chú trọng xử lý các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe trái phép, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng…