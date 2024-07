An ninh trật tự Tổ tự quản "5 trong 1" ở Tam Phú Mô hình Tổ tự quản “5 trong 1” của xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) hợp tác giữa cộng đồng và lực lượng công an cơ sở, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân.

Tổ tự quản “5 trong 1” xã Tam Phú đang thực hiện tuần tra. Ảnh: V.T

Tính đến tháng 8/2023, 7/7 thôn của xã Tam Phú đã thành lập Tổ tự quản “5 trong 1” và đi vào hoạt động.

Ban đầu, các tổ tự quản đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nguồn kinh phí hoạt động từ quần chúng nhân dân và các nhà hảo tâm. Mỗi tổ đều có từ 10 - 20 thành viên tham gia tuần tra vào khung giờ từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Các thành viên trong tổ tự quản được đào tạo về kỹ năng giám sát, tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn và phòng chống tệ nạn xã hội.

Sau một năm đi vào hoạt động, tổ tự quản đã phối hợp tốt với lực lượng công an tuần tra phát hiện được 2 vụ trộm cắp tài sản và giải tán thanh thiếu niên có biểu hiện tập trung gây rối đánh nhau…

Trung tá Lê Văn Duy Nhất - Trưởng Công an xã Tam Phú cho biết, Tổ tự quản “5 trong 1” là cánh tay nối dài của công an cơ sở. Họ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự, kịp thời cung cấp thông tin hữu ích. Nhờ sự hỗ trợ này, lực lượng công an có thể nắm bắt tình hình địa phương nhanh chóng và chính xác hơn.

“Từ khi thành lập, Tổ tự quản “5 trong 1” của xã Tam Phú đã đóng góp vào việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an cũng được chia sẻ những khó khăn, những sự vụ mà chúng tôi không kịp tiếp cận được.

Tuy mỗi thành viên đều có công việc cá nhân, nhưng vẫn đóng góp công sức, thời gian để cùng nhau phát triển địa phương ngày một tốt đẹp hơn” - Trung tá Lê Văn Duy Nhất cho hay.

Một thành viên của Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Phú Bình cho biết, các anh em trong tổ dành ra 3 - 4 đêm trong tuần để tham gia tuần tra.

Tất cả đều có sự quyết tâm, dù chỉ có những dụng cụ thô sơ nhưng vẫn bám trực, giữ bình yên cho đường quê ngõ xóm.

Các thành viên mỗi người một ngành nghề khác nhau nhưng tất cả đều có ý thức trách nhiệm và cố gắng xây dựng mô hình ngày càng vững mạnh, góp phần giữ môi trường sống bình yên.

Kể từ khi thành lập, Tổ tự quản “5 trong 1” xã Tam Phú đã đạt được nhiều kết quả tích cực, số vụ việc phạm pháp giảm đáng kể, người dân cảm thấy yên tâm hơn.

Bà Phan Thị Thủy, người dân thôn Phú Bình (xã Tam Phú) cho hay: “Nhờ sự tuần tra thường xuyên của tổ tự quản, tình hình an ninh trên địa bàn thôn xóm được đảm bảo, không còn tình trạng trộm cắp và gây mất trật tự lúc về đêm, điều này làm người dân chúng tôi rất an tâm”.

Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm, các tổ tự quản trên địa bàn xã Tam Phú còn tham gia nhiều hoạt động như phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông…

Trong tương lai, mô hình Tổ tự quản “5 trong 1” sẽ tiếp tục được nhân rộng và cải tiến, góp phần cùng với lực lượng công an cơ sở trong việc xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.