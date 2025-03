An ninh trật tự Tòa án tỉnh Quảng Nam xử phạt một người nước ngoài 12 tháng tù (QNO) - Chong Fu Kit (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) bị xử phạt 12 tháng tù giam, khi điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe, tự gây tai nạn khiến người đi cùng tử vong.

Bị cáo Chong Fu Kit (bên trái) và Nguyễn Đông Quân tại tòa. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Sáng 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Chong Fu Kit về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ và bị cáo Nguyễn Đông Quân (SN 1973, trú TP.Đà Nẵng) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2024, Chong Fu Kit và chị Cruz Wing S. (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam du lịch và đăng ký lưu trú tại một khách sạn ở phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Sau đó, Chong Fu Kit thỏa thuận, thuê một chiếc mô tô của Quân trong thời gian 4 ngày làm phương tiện đi lại. Chong Fu Kit không có giấy phép lái mô tô theo quy định nhưng trong quá trình trao đổi việc cho thuê xe, Quân không hỏi, cũng không kiểm tra.

Sau khi đã sử dụng bia, tối 8/5, Chong Fu Kit điều khiển mô tô chở Cruz Wing S. vào TP.Hội An chơi. Do không làm chủ tốc độ và xử lý tình huống kém, xe máy do Kit điều khiển va vào dải phân cách cố định giữa đường gây tai nạn. Hậu quả, chị Cruz Wing S. tử vong tại chỗ, còn Chong Fu Kit bị thương tích tỷ lệ 35%.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Chong Fu Kit 12 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Đông Quân 9 tháng tù treo.