Xã hội Tọa đàm gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Nam (QNO) - Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều nay 18/10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Chương trình tọa đàm, gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Nam. Ảnh: M.L

Đồng chí Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì chương trình. Tham dự còn có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo các sở, ban ngành và tương đương.

Theo ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, thời gian qua, công tác phụ nữ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể quan tâm, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ, cán bộ nữ tích cực tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Nhiều cán bộ nữ được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh trưởng, phó phòng và tương đương tăng cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Số lượng phó giám đốc, giám đốc sở và tương đương đều tăng, nhiều chị em được giới thiệu tham gia cấp ủy Đảng các cấp và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều tăng hơn so nhiệm kỳ trước.

Cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, định kiến, không ngừng học tập, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tận tâm với công việc, tự khẳng định mình, phát huy trí tuệ và năng lực quản lý, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.