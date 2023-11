Đón đọc báo giấy số thứ Hai 6/11

(QNO) - Số báo giấy xuất bản thứ Hai (ngày 6/11) với những thông tin nổi bật như Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ niềm vui trong ngày hội đại đoàn kết với đồng bào vùng cao Bắc Trà My; cộng đồng du lịch Quảng Nam có cơ hội nhìn nhận về khai thác tài nguyên du lịch qua Diễn đàn khởi nghiệp du lịch – Hướng phát triển xanh và bền vững... và nhiều thông tin hấp dẫn khác. Mời quý độc giả đón đọc!

* Chia sẻ với cộng đồng người Co trong ngày hội đại đoàn kết tại thôn 2 (xã Trà Nú, Bắc Trà My), Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhắc lại câu chuyện cảm động về 22 công dân người Co đã chiến đấu và hy sinh anh dũng nơi đèo Bà Đốc (thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) cách đây 63 năm trước; đồng thời mong muốn, bên cạnh phát huy vai trò đoàn kết, cộng đồng người Co và các dân tộc thiểu số khác cần phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. (bài trang 2)

* Từ Diễn đàn công nghiệp du lịch quốc gia đến Diễn đàn khởi nghiệp du lịch – Hướng phát triển xanh và bền vững (do Sở VH-TT&DL và Ban Điều hành khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam tổ chức vào ngày mai 7/11) là cơ hội để cộng đồng du lịch Quảng Nam có cái nhìn mới về khai thác tài nguyên du lịch hiện nay; chuyển giao khoa học công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh du lịch. (bài trang 3)

* Doanh nghiệp kiệt sức, ngân hàng yêu cầu điều kiện. Hai phía giống như một con đường song song, không giao lộ! Đây được xem là "tình cảnh" giải ngân tín dụng hiện nay. Chi tiết bài trong bài "Đi tìm giao lộ tín dụng" (trang 4)

* "Ưu tiên cho phát triển đô thị" là điểm nổi bật trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của TP.Tam Kỳ. Theo đó, địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực có nhu cầu bức thiết liên quan đến phát triển đô thị như thoát nước, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. (bài trang 9)

* Ngành chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực khống chế, dập tắt sự lây lan của vi rút cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm. Tại nhiều địa phương, người chăn nuôi cũng tập trung cho công tác phòng dịch. (bài trang 12)

Để phục vụ nhu cầu của đông đảo bạn đọc, những tin bài trong số báo thứ Hai sẽ lần lượt được đăng tải trên Báo Quảng Nam điện tử.