Nhiều người dân giăng băng rôn đòi sổ đỏ ở dự án Khu dân cư thị trấn Núi Thành

(QNO) – Sáng nay (5.12), nhiều người dân mua đất tại Dự án xây nhà ở Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) do Công ty TNHH MTV An An Hòa làm chủ đầu tư đã đến khu vực đất dự án để treo băng rôn, yêu cầu phía môi giới đất, chủ đầu tư giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

Người dân giăng băng rôn yêu cầu các môi giới, chủ đầu tư Dự án xây nhà ở Khu tái định cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ. Ảnh: Đ.Y

Theo người dân, từ khoảng năm 2016, họ ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận lại quyền sử dụng đất trực tiếp với Công ty TNHH MTV An An Hòa hoặc thông qua các môi giới (đại lý bán đất) để mua đất ở Dự án xây nhà ở Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2).

Thời điểm đó, giá trị góp vốn khoảng 300 triệu đồng (tương đương giá trị một lô đất tại dự án này). Người dân đã góp vốn vào dự án tuy nhiên đến nay đã 5 năm nhưng chủ đầu tư và các môi giới vẫn chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Qua nhiều lần thương lượng nhưng chủ đầu tư không chấp nhận giao đất như hợp đồng đã ký kết mà chỉ đồng ý giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng với giá trị 750 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thanh Vân (xã Tam Tiến) cho biết, ngày 1.12.2016 có ký hợp đồng góp vốn 300 triệu cho phía công ty TNHH MTV An An Hòa và sẽ được cam kết bàn giao lô đất CL4:36.

“Ngày 30.10.2021, tôi làm việc với bà Lê Thị Nghĩa – Giám đốc Công ty TNHH MTV An An Hòa về hợp đồng thì bà trả lời: hợp đồng góp vốn chưa phải là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên đề nghị tôi ký hợp đồng chuyển nhượng với giá trị 750 triệu đồng mới chấp nhận giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô CL4:36. Tuy nhiên, tôi thấy thiệt thòi nên yêu cầu bà Nghĩa phải thực hiện đúng theo hợp đồng góp vốn đã ký trước đó. Tôi bức xúc vì bà Nghĩa không giữ đúng cam kết mà gửi đơn ra Tòa án huyện Núi Thành về việc tranh chấp hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất với nội dung là Công ty TNHH MTV An An Hòa sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với tôi, trả lại 300 triệu đồng và 20% số tiền góp vốn. Tôi đề nghị phía chủ đầu tư và các cơ quan liên quan đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tôi” – bà Vân nói.

Đồng thời, nhiều hộ dân khẳng định thông qua môi giới là các cá nhân: Nguyễn Thị Thu Hương (khối 3, thị trấn Núi Thành), bà Lê Thị Phượng (khối 2, thị trấn Núi Thành), vợ chồng ông Phan Đình Hòa – Phan Mộng Lành (khối 3, thị trấn Núi Thành), bà Trần Thị Minh (thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp), bà Bùi Thị Thu Hiền (khối 3, thị trấn Núi Thành), bà Trần Thị Thanh Nguyệt (khối 3, thị trấn Núi Thành), bà Thái Thị Thanh Trang (khối 3, thị trấn Núi Thành) để mua đất ở dự án này. Tuy nhiên, các môi giới đã không giữ đúng nội dung mua bán đất với người dân, cố tình không phối hợp với chủ đầu tư trong việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã ký kết giữa hai bên.

"Năm 2016 tôi mua đất ở dự án này từ bà Bùi Thị Thu Hiền (khối 3, thị trấn Núi Thành) và chuyển tổng số tiền 2,1 tỷ đồng nhưng bà Hiền đến nay vẫn không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cứ hứa hẹn chờ chủ đầu tư. Hiện tại chúng tôi rất hoang mang vì sợ tài sản đã mua sẽ bị mất. Tôi rất mong các cơ quan hữu quan vào cuộc để giúp người dân chúng tôi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” – bà Võ Thị Hồng Sinh (khối 3, thị trấn Núi Thành) nói.

Người dân cung cấp thêm, hiện tại có hàng trăm người rơi vào cảnh mua đất nhưng chưa được người môi giới, chủ đầu tư giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân, đề nghị thực hiện trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.