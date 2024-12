Top 5 nơi may đồng phục nhân viên uy tín, chất lượng ở TP. Hồ Chí Minh

Bạn cần biết Top 5 nơi may đồng phục nhân viên uy tín, chất lượng ở TP. Hồ Chí Minh (PR) - Bạn đang tìm kiếm xưởng may đồng phục công sở uy tín tại TPHCM để tạo nên bộ đồng phục chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp? Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn Top 5 xưởng may đồng phục chất lượng, giúp doanh nghiệp bạn tạo được dấu ấn riêng.

Xưởng may đồng phục Dony

Là một trong những công ty may đồng phục và thời trang uy tín, Dony luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Với phương châm "Sản phẩm tốt - Lợi nhuận nhỏ - Hợp tác lâu dài" đã giúp Dony trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Tại thị trường Việt Nam xưởng may Dony phục vụ một loạt khách hàng lớn nhỏ, từ các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Vietcombank đến các đơn vị truyền thông uy tín như ANTV. Bên cạnh đó, Dony còn đồng hành cùng các trung tâm thể hình nổi tiếng như California Fitness & Yoga và các trường đại học hàng đầu như RMIT, chứng tỏ sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, từng sản phẩm tại DONY đều trải qua quá trình kiểm tra tỉ mỉ từ đường cắt, chỉ may đến viền mực in. Điều này đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất, đáp ứng cả những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ, Trung Đông và Châu Âu.

Bên cạnh đó, bảng giá may đồng phục tại DONY được công khai chi tiết, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn. Với bảng giá này, bạn sẽ nắm rõ từng hạng mục chi phí, từ chất liệu vải đến công đoạn may in thêu, đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối

Dưới đây là bảng giá may đồng phục tại xưởng DONY dành cho khách hàng:

Số lượng

Đơn giá (VNĐ/cái, chiếc)

Áo thun đồng phục

50 - 99 cái

100.000đ - 140.000đ/cái

100 - 299 cái

90.000đ - 120.000đ/cái

300 – 499 cái

65.000đ -100.000đ/cái

Áo khoác đồng phục

50 - 99 cái

190.000đ - 260.000đ/cái

100 - 299 cái

170.000đ - 230.000đ/cái

300 - 499 cái

150.000đ - 200.000đ/ cái

Áo sơ mi đồng phục

30 - 49 cái

220.000đ - 320.000đ/cái

50 - 99 cái

170.000đ - 240.000đ/cái

100 - 299 cái

150.000đ - 220.000đ/cái

300 - 499 cái

130.000đ - 190.000đ/cái

Quần tây/Váy/Đầm đồng phục

50 - 99 cái

140.000đ - 300.000đ/cái

100 - 299 cái

130.000đ - 260.000đ/cái

300 - 499 cái

110.000đ - 240.000đ/cái

Đồ bảo hộ lao động (Bộ)

50 - 99 cái

290.000đ - 420.000đ/bộ

100 - 299 cái

260.000đ - 360.000đ/bộ

300 - 499 cái

240.000đ - 340.000đ/bộ



Với chương trình khuyến mãi đặc biệt, Dony không chỉ tặng bạn thiết kế không giới hạn mà còn hỗ trợ giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 500 áo trở lên. Hơn nữa, bạn còn có cơ hội miễn phí may 1 - 5 bộ mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi đặt hàng số lượng lớn.

Thông tin liên hệ:

●Xưởng & Văn Phòng: C2/1F Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM ( Kế bên khu công nghiệp Vĩnh Lộc A).

●Xưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, TP. HCM.

●Xưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, TP. HCM.

●Điện thoại: 0938842123

●Email: info@dony.vn

●Website: https://dony.vn/

Đồng phục Kim Vàng

Với hơn 10 năm đồng hành cùng ngành thời trang công sở, Công ty cổ phần dệt may Kim Vàng đã khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp. Đơn vị không chỉ cung cấp đồng phục mà còn mang đến những giải pháp thời trang chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Đồng phục ModaViet

Đồng phục Modaviet là địa chỉ tin cậy cung cấp các loại đồng phục đa dạng như nhà hàng, khách sạn, bảo hộ, y tế, trường học,... tại TP. HCM. Với đội ngũ thiết kế tài năng, Modaviet luôn mang đến những mẫu mã độc đáo, phù hợp với từng ngành nghề.

Đồng phục Zumi

Với quy trình sản xuất khép kín, Xưởng may Zumi tự hào mang đến những mẫu áo thun đồng phục đẹp, chỉn chu và chất lượng cao. Từ khâu thiết kế, tư vấn cho đến sản xuất, đều kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sản phẩm cuối cùng hoàn hảo nhất.

Đồng phục Sài Gòn (SAIGONTEX)

Công ty đồng phục SaiGonTex là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp đồng phục đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, sáng tạo, SaiGonTex mang đến những mẫu đồng phục phù hợp với từng khách hàng.

Vừa rồi là top 5 địa chỉ may đồng phục uy tín, chất lượng tại TP. HCM. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn tìm được đơn vị phù hợp để may đồng phục cho công ty mình. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến từ đồng nghiệp, bạn bè hoặc tìm kiếm thông tin trên các diễn đàn để có cái nhìn khách quan hơn.