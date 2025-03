Bạn cần biết Top 7 công nghệ in ấn không phải ai cũng biết (PR) - Công nghệ in ấn hiện nay rất phong phú và phát triển không ngừng. Ngoài in offset, in flexo truyền thống, còn có in ống đồng, in kỹ thuật số, in lụa, in typo và in laser. Mỗi loại có ưu nhược điểm riêng, phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

Công nghệ in offset

Công nghệ in offset được coi là công nghệ in hiện đại và phổ biến nhất hiện nay. Kỹ thuật này dùng ống bản kẽm, trong đó phần tử in bắt mực, còn phần không in bắt nước. Sau đó, hình ảnh sẽ được ép lên tấm cao su rồi sang giấy in.

Ưu điểm của in offset:

- Hình ảnh sắc nét, sạch sẽ

- Ứng dụng trên nhiều chất liệu

- Dễ dàng chế tạo bản in với máy tính

- Bản in bền lâu hơn

- Chi phí thấp cho số lượng lớn

- Khả năng đáp ứng nhanh cho số lượng lớn

Với những ưu điểm này, in offset trở thành công nghệ chủ đạo trong nhiều lĩnh vực như in thương mại, bao bì, quảng cáo...

Công nghệ in flexo

In flexo (Flexography) là công nghệ in có bản in nổi được tạo bằng cao su hoặc nhựa polyme. Các bản in được tạo ra bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc analog. Các phần từ cần in có bề mặt nổi cao hơn các phần tử không in trên bản in.

Công nghệ in ống đồng

Công nghệ in ống đồng, còn được gọi là kỹ thuật in lõm, có cấu tạo gồm một trục đồng có bề mặt khắc các phần tử in lõm xuống, các phần tử không in nổi lên. Một bộ phận cấp mực trên bề mặt trục đồng, các hạt mực sẽ được chứa trong các lỗ lõm. Để tránh mực trên bề mặt nổi, sẽ có một gạt mực làm sạch mực thừa. Trục đồng này ép trực tiếp lên bề mặt cần in để tạo ra hình ảnh.

Vì những hạn chế về chi phí và thời gian tạo bản in, nên in ống đồng không phải là lựa chọn tối ưu cho mọi ứng dụng in ấn. Tuy nhiên, nó vẫn là công nghệ phù hợp cho một số sản phẩm nhất định.

Công nghệ in kỹ thuật số

In kỹ thuật số là phương pháp in ấn hiện đại áp dụng công nghệ kỹ thuật số máy tính vào in ấn. Hình ảnh từ file thiết kế được máy tính phân tích, tự động pha mực và đầu phun của máy in phun mực ngay lập tức trực tiếp tư lên bề mặt cần in.

Với những ưu điểm như tính linh hoạt, khả năng in trực tiếp từ file số, in kỹ thuật số đang trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều ứng dụng in ấn, đặc biệt là in số lượng ít và in theo yêu cầu cá nhân.

Công nghệ in lụa (in lưới)

In lụa (ngày nay gọi là in lưới) dựa trên nguyên lý chỉ một phần mực được thấm qua lưới in và dính trên bề mặt in. Bởi trước đó một số mắt lưới khác đã bị bị kín bởi hóa chất chuyên dùng. In lưới có vài dạng như: in lưới trên bàn thủ công, in lưới bằng máy cơ khí, in lưới bằng máy in tự động.

Công nghệ in typo

In typo là kỹ thuật in cổ xưa nhất, hiện nay hầu như không còn được sử dụng. Các con chữ được đúc riêng lẻ và ghép lại thành câu.

Dù là công nghệ truyền thống, in typo vẫn được dùng cho một số ấn phẩm đặc biệt như tem, tiền, bằng khen... Tuy nhiên, với tốc độ in chậm và khó thích ứng, nó đang dần bị thay thế bởi các công nghệ in hiện đại hơn.

Công nghệ in laser

Công nghệ in laser là kỹ thuật in dựa trên nguyên lý tĩnh điện gián tiếp. Phần quan trọng nhất của máy in laser là trống cảm quang được phủ một lớp film hợp chất selen nhạy sáng có đặc điểm là trong bóng tối nó có điện trở rất cao và hoạt động như một tụ điện. Trống được tích điện cao thế khi lăn qua cây tích điện.

Công nghệ in nào tốt nhất trong 2025?

Các công nghệ in ấn sẽ tiếp tục tiến bộ và phát triển. Dưới đây là một số xu hướng nổi bật vào năm 2025.

In kỹ thuật số sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường nhờ tốc độ nhanh, khả năng in tùy chỉnh, trên nhiều chất liệu và chi phí thấp, trở nên phổ biến trong nhiều ứng dụng.

Mặc dù in kỹ thuật số phát triển mạnh, in offset vẫn giữ vị trí quan trọng cho in số lượng lớn với chi phí thấp và chất lượng hình ảnh sắc nét, là lựa chọn hàng đầu cho sách, báo, catalogue và các sản phẩm cần số lượng lớn mà vẫn đảm bảo chất lượng.

In Nhanh TTN - địa chỉ in ấn uy tín, giá rẻ tại Hà Nội

In Nhanh TTN nổi bật trên thị trường in ấn Hà Nội với chất lượng dịch vụ tốt và mức giá hợp lý. Được thành lập với mục tiêu cung cấp dịch vụ in ấn nhanh chóng, chuyên nghiệp, In Nhanh TTN đã khẳng định được tên tuổi của mình qua nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, như in Catalogue, in hộp giấy, in tem nhãn, in profile, brochure, in bao bì, in lịch Tết, namecard, hóa đơn v..v..

Quy khách hàng có nhu cầu in ấn chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ:

Văn phòng kinh doanh: Số 15 Ngõ 2 Thọ Tháp, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Xưởng sản xuất: Lô 14D5, Khu làng nghề Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline: 0965195678 - 0904890234

Website: https://innhanhttn.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/innhanhttn