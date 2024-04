An ninh trật tự TP.Hội An phát huy mô hình tự quản về an ninh trật tự Thời gian qua, TP.Hội An chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh - trật tự (ANTT), góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương.

Trên địa bàn TP.Hội An hiện có 16 mô hình “Tổ liên gia về PCCC” và 13 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Ảnh: PHAN SƠN

Năm 2023, Công an phường Cẩm Châu (TP.Hội An) phối hợp với khối phố Thanh Tây xây dựng mô hình “Nhóm trọ an toàn về ANTT”, qua đó nhân rộng mô hình này trên địa bàn phường.

Tại lễ ra mắt mô hình, công an phường kết hợp tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho 41 hộ kinh doanh nhà trọ, nhà cho người nước ngoài thuê, tổ chức cho các hộ ký cam ký đăng ký tham gia mô hình.

Ngoài ra, Công an phường Cẩm Châu còn phối hợp với hội nông dân phường ra mắt mô hình “Chi hội nông dân không vi phạm pháp luật” với 50 hội viên tham gia.

“Khi tham gia mô hình nhóm trọ an toàn về ANTT thì chúng tôi luôn phối hợp với đồng chí cảnh sát khu vực để kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phòng chống, xử lý tội phạm nếu có lưu trú tại nhà trọ” - anh Phạm Tuấn Hà (chủ nhà trọ ở khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu) nói.

Tại TP.Hội An, trong năm 2023, Công an thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn công an các xã, phường tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT.

Trong đó, năm qua đã có 4 mô hình mới được xây dựng gồm “Tổ tuần tra nhân dân và tự quản về ANTT” (phường Thanh Hà), “Cảnh sát khu vực vì nhân dân phục vụ” (Sơn Phong), “Tín hữu Hội thánh Tin lành nói không với ma túy” (Cẩm Phô), “Camera an ninh” (Tân Hiệp).

Qua đó, nâng tổng số mô hình hiện có tại Hội An lên 44 mô hình. Bên cạnh đó, trong năm 2023, TP.Hội An cũng xây dựng mới 15 mô hình “Tổ liên gia về PCCC”, 12 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn TP.Hội An có 17 công an viên, 158 thành viên lực lượng bảo vệ dân phố. Đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, thể hiện vai trò xung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở.

Trong năm qua, Công an TP.Hội An đã phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP.Hội An cho biết: “Trong thời gian qua, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tại Hội An đã huy động được cả hệ thống chính trị và được nhân dân hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng luôn phối hợp với đảng ủy, UBND các xã, phường củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Theo kế hoạch, thời gian đến, TP.Hội An sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, chất lượng; nghiên cứu xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Đồng thời lựa chọn những người có năng lực, nhiệt huyết bổ sung cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.