Du lịch Trải nghiệm Tây Giang - từ góc nhìn của người trẻ (QNO) - Rong ruổi khắp các bản làng vùng biên Tây Giang để thực hiện đồ án tốt nghiệp, một nhóm sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch (Trường Đại học FPT Đà Nẵng) trở thành những người trải nghiệm thực tế, chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về tiềm năng văn hóa, du lịch ở vùng đất được mệnh danh "Cổng trời"...

Nhóm bạn trẻ háo hức chuyến đi khám phá, trải nghiệm du lịch sinh thái Tây Giang. Ảnh: THU NA

Trải nghiệm khám phá

Sau thời gian lăn lộn tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu tại Tây Giang, nhóm sinh viên thực hiện đồ án "The Allure of Tay Giang's Essence" (tạm dịch: Sự quyến rũ của tinh hoa Tây Giang) phát đi nhiều thông điệp về hành trình khám phá, trải nghiệm mảnh đất Tây Giang, thông qua các tiềm năng về văn hóa, du lịch sinh thái đặc trưng.

Theo Đinh Thị Thu Na - thành viên của nhóm, ban đầu Tây Giang chỉ là cái tên xa lạ trong danh sách những địa điểm được gợi ý. Nhưng, sau buổi giới thiệu cụ thể về vùng đất miền tây xứ Quảng với bản sắc văn hóa Cơ Tu độc đáo, các thành viên nhóm quyết định chọn Tây Giang để khảo sát và lên ý tưởng trải nghiệm, giúp thay đổi góc nhìn về cuộc sống và thiên nhiên dưới chân núi Trường Sơn Đông.

"Những ngày đầu đặt chân đến Tây Giang, cả nhóm như lạc vào một thế giới khác: Tiếng chim rừng buổi sớm, dòng suối róc rách, những dải mây bồng bềnh ôm lấy núi đồi… Không sóng điện thoại, không ồn ào xe cộ, chỉ có nhịp sống chậm rãi và hơi thở thiên nhiên nguyên sơ. Tất cả như một cuộc dạo ngắm biên cương đầy thú vị" - Thu Na chia sẻ.

Suốt hành trình trải nghiệm, nhóm sinh viên luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ cộng đồng địa phương. Ảnh: THU NA

Tại homestay Lộc Trời (xã Tr'Hy), nhóm sinh viên có cơ hội gặp gỡ chủ nhà tên Bhling Miêng. Câu chuyện khởi nghiệp của anh khiến cả nhóm đi từ thán phục này đến trầm trồ khác.

Nhiều năm trước, từ bỏ công việc ở xã, Bhling Miêng trở về làng, biến một vùng đất hoang vu giữa núi rừng thành điểm đến du lịch độc đáo, phục vụ nhu cầu dừng chân tham quan, khám phá trải nghiệm cho du khách.

Gắn câu chuyện khởi nghiệp với bảo tồn văn hóa Cơ Tu, nhiều năm qua, Bhling Miêng tạo dựng nên một "ngôi nhà chung", góp phần đem lại sinh kế cho người dân địa phương. Và, hành trình khám Tây Giang lần này, Bhling Miêng đồng hành như một hướng dẫn viên du lịch.

Bằng sự trải nghiệm "không thể tuyệt vời hơn", sau hành trình ngược núi đã thôi thúc nhóm sinh viên tạo ra một dự án quảng bá Tây Giang, tạo giá trị kết nối ở xứ ở được mệnh danh "Cổng trời".

Trải nghiệm văn hóa truyền thống Cơ Tu, giúp tạo nhiều ấn tượng với du khách. Ảnh: THU NA

Góp sức quảng bá du lịch

Nguyễn Thị Phương Y - Trưởng nhóm sinh viên thực hiện đồ án "The Allure of Tay Giang's Essence" kể, hành trình khám phá Tây Giang, cả nhóm may mắn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ cộng đồng địa phương, nhất là trong việc hướng dẫn địa điểm khảo sát, chuyến đi thám hiểm rừng già, tìm hiểu đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Cơ Tu.

Từ những trải nghiệm chân thực ấy giúp nhóm sinh viên tự tin và có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong hành trình trải nghiệm du lịch sinh thái, cũng như khám phá sắc màu văn hóa và các tập tục độc đáo của cộng đồng địa phương.

"Sau chuyến đi, cả nhóm có thêm câu chuyện thú vị về mảnh đất Tây Giang - nơi tôn vinh văn hóa bản địa, kết nối con người với thiên nhiên và lan tỏa hành động đẹp của cộng đồng với du khách.

Hình ảnh những buổi sáng yên bình ngắm mây núi, thưởng thức các món ăn đặc sản người Cơ Tu và cùng hòa vào không gian hội làng truyền thống, Tây Giang như níu từng bước chân du khách mỗi khi đặt chân đến" - Phương Y tâm sự.

Cảnh vật thiên nhiên kỳ thú của Tây Giang kích thích sự hào hứng trong hành trình khám phá trải nghiệm của nhóm sinh viên Đà Nẵng. Ảnh: THU NA

Hứa hẹn những lần trở lại tiếp theo, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng lên kế hoạch trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch sinh thái chưa kịp đặt chân. Khi đó, cả nhóm sẽ đồng hành với những vị khách đặc biệt trên hành trình biến "The Allure of Tay Giang's Essence" thành một tour du lịch đúng nghĩa...

[VIDEO] - Thiên đường Tây Giang qua góc nhìn người trẻ: