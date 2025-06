Thể thao Trận play-off tranh suất dự V-League 2025 - 2026: Tâm điểm Huỳnh Quốc Anh (QNO) - Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Trường Tươi Bình Phước tranh suất góp mặt tại V-League 2025 - 2026 vào ngày 27/6 tới có nhiều cầu thủ rất đáng chú ý, song tâm điểm lại là một gương mặt ngồi ở khu kỹ thuật - HLV đội á quân giải hạng nhất Huỳnh Quốc Anh.

Hai chàng trai Quảng Nam là HLV Huỳnh Quốc Anh (áo vàng) và trung vệ Huỳnh Tấn Sinh quyết tâm giúp Trường Tươi Bình Phước đánh bại SHB Đà Nẵng ở trận play-off. Ảnh: TƯỜNG VY

Huỳnh Quốc Anh là cái tên không hề xa lạ với những người yêu bóng đá xứ Quảng khi từng là cầu thủ khoác áo Quảng Nam rồi SHB Đà Nẵng. Chính tại mảnh đất này, chàng trai Quảng Nam gặt hái được rất nhiều vinh quang.

Sinh năm 1985 tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quốc Anh vào học năng khiếu bóng đá tại Đoàn bóng đá Quảng Nam năm 1998. Dưới sự dạy dỗ của HLV Nguyễn Thiên, tài năng của cậu bé từ miền núi Trà My nhanh chóng phát triển và sau đó được đôn lên đội hình đội Quảng Nam thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia năm 2002.

Cuộc đời “quần đùi áo số” của Quốc Anh sang trang mới khi anh được Quảng Nam “chuyển nhượng” cho đội bóng anh em SHB Đà Nẵng thi đấu tại V-League. Tại đây, anh cùng với đội bóng sông Hàn giành 2 chức vô địch quốc gia và đặc biệt là danh hiệu “Quả bóng vàng Việt Nam” năm 2012.

Huỳnh Quốc Anh chỉ đạo trong một trận đấu của đội Quảng Nam khi còn làm trợ lý cho HLV Văn Sỹ Sơn. Ảnh: TƯỜNG VY

Sau khi treo giày, chàng trai người Quảng Nam làm công tác đào tạo trẻ tại SHB Đà Nẵng. Mùa giải hạng nhất năm 2022, Huỳnh Quốc Anh bất ngờ xuất hiện trở lại sân Tam Kỳ với vai trò trợ lý cho HLV trưởng Văn Sỹ Sơn tại đội Quảng Nam khi đó thi đấu ở giải hạng nhất. Tuy nhiên, khép lại mùa giải, anh lặng lẽ chia tay Quảng Nam để trở về lại Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

Đến với Trường Tươi Bình Phước ở mùa giải này với vị trí trợ lý cho người bạn thân HLV trưởng Nguyễn Anh Đức, sau đó Quốc Anh trở thành HLV trưởng sau khi cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam chia tay đội bóng. Dưới sự dẫn dắt của anh, Trường Tươi Bình Phước thi đấu thăng hoa, khép lại mùa giải với vị thứ á quân và tranh suất play-off với đội xếp áp chót V-League.

Có khá nhiều gương mặt nổi bật góp mặt trong cuộc thư hùng sắp tới; bên phía Trường Tươi Bình Phước có Công Phượng, Phi Sơn, Tấn Sinh, Tuấn Tài, thủ môn Tấn Trường; trong khi SHB Đà Nẵng cũng có những nhân tố trẻ tài năng như Duy Cương, Văn Hữu, Đình Duy, hay các cựu binh dày dạn kinh nghiệm Văn Long, Anh Tuấn, thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu đáng giá bạc tỷ này (riêng Trường Tươi Bình Phước treo thưởng 10 tỷ đồng nếu giành chiến thắng), Huỳnh Quốc Anh trở thành “tâm điểm”. Bởi anh trưởng thành và gặt hái thành công trong màu áo SHB Đà Nẵng, làm công tác đào tạo trẻ tại đây; nhưng hiện tại là HLV trưởng Trường Tươi Bình Phước.

Huỳnh Quốc Anh (giữa) hướng dẫn các cầu thủ Quảng Nam tập luyện ở mùa giải hạng nhất năm 2022. Ảnh: TƯỜNG VY

Là người sống trọng tình nghĩa, Huỳnh Quốc Anh để lại ấn tượng sâu đậm trong những người từng gắn bó khi anh còn ăn tập ở bóng đá Quảng Nam như HLV Nguyễn Thiên; thậm chí những người mẹ, người chị nấu ăn cho đội bóng đều dành những lời yêu thương khi nhắc về anh. Thế nên, đối đầu với đội bóng được xem là quê hương thứ hai, nơi mình đang thuộc biên chế, nhất là trong hoàn cảnh quyết định đến tấm vé thăng hạng V-League, rõ ràng là cuộc chiến khó nghĩ với Quốc Anh.

Dẫu biết bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho thân quen, nhưng trong thâm tâm chắc chắn Huỳnh Quốc Anh ít nhiều có sự phân tâm, thao thức. Đưa đội bóng Trường Tươi Bình Phước do mình dẫn dắt tiến lên V-League là mục tiêu tối thượng và là bước ngoặt trong cuộc đời làm HLV; nhưng nếu nhìn đội bóng quê hương SHB Đà Nẵng xuống hạng chắc không khỏi xao lòng.