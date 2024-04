Xã hội Trao 17 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Thăng Bình (QNO) - Ngày 11/4, Tổ chức Giving It Back To Kids và Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình phối hợp trao xe đạp cho học sinh khó khăn của huyện Thăng Bình.

Tổ chức Giving It Back To Kids trao xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn huyện Thăng Bình. Ảnh: HN

Tại chương trình, các đơn vị phối hợp đã trao 17 chiếc xe đạp (giá trị 1,8 triệu đồng/chiếc) cho học sinh các xã Bình Lãnh (15 chiếc), xã Bình Trị (1 chiếc) và học sinh tại lớp học cộng đồng huyện Thăng Bình (1 chiếc). Tổng trị giá chương trình 30,6 triệu đồng, toàn bộ kinh phí do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ.

Trước đó, Tổ chức Giving It Back To Kids và Hội CTĐ huyện Thăng Bình đã phối hợp mở lớp dạy bổ trợ kiến thức các môn học gồm: Toán, Hóa, Tin học, Vật lý, trang bị kỹ năng sống và chương trình nâng cao sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 127 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện.

Đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ sinh dưỡng, y tế, trang bị kiến thức chăm sóc thai kỳ, chăm sóc mẹ và bé dành cho phụ nữ mang thai thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Các hoạt động nằm trong dự án "Hỗ trợ cộng đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tư vấn, hỗ trợ y tế dành cho phụ nữ mang thai thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình" do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ. Chương trình triển khai từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2028, tổng kinh phí thực hiện hơn 8,4 tỷ đồng.