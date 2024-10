Công nghệ Trao chứng nhận cho 15 học viên hoàn thành khóa đào tạo vi mạch bán dẫn (QNO) - Chiều 25/10, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng phối hợp Viện Công nghệ thông tin (ITI), Đại học Quốc gia Hà Nội trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thiết kế vi mạch bán dẫn cho 15 sinh viên.

Trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn thiết kế vi mạch bán dẫn cho các sinh viên. Ảnh: Q.T

Khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về thiết kế vi mạch bán dẫn dành cho sinh viên được tuyển sinh từ tháng 1/2024 và chính thức khai giảng vào ngày 23/3/2024 với 15 học viên từ các ngành liên quan như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Điện, Cơ điện tử, và Tự động hóa.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (3 tháng đầu), tập trung vào việc cung cấp lý thuyết và thực hành cơ bản về thiết kế vi mạch. Giai đoạn 2 (3 tháng sau), trong đó học viên tham gia các dự án thực tế, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thông qua các bài tập và thử thách thực tiễn.

Đặc biệt, sau khi kết thúc khóa học, nhóm sinh viên VKU gồm Lý Hữu Lộc, Lê Trọng Quyền, Đặng Anh Cường, Lưu Quang Vũ (Khóa 21 - Ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính) và sinh viên Hồ Minh Phi (Khóa 21 - Chuyên ngành IoT Robotics) với sự hướng dẫn từ các giảng viên khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử cùng các chuyên gia từ Viện Công nghệ thông tin (ITI) – ĐHQG Hà Nội đã tích cực tìm hiểu, nghiên cứu đưa ra bản đề xuất ý tưởng thiết kế IC với đề tài “High-Speed Implementation of Ascon for Image Encryption and Decryption” để tham gia chương trình về thiết kế vi mạch The Universalization of IC Design from CASS (UNIC-CASS 2024) do Hiệp hội IEEE Circuits and Systems Society (CASS) tổ chức và đã được Hội đồng giám khảo UNIC-CASS 2024 xét duyệt và chấp thuận. Dự kiến tháng 4/2025 sẽ công bố kết quả sản phẩm chip thực tế được chế tạo.

Một học viên hoàn thành khóa học phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Q.T

Sự kiện trao chứng nhận không chỉ là kết quả của những nỗ lực học tập mà còn là bước đệm quan trọng giúp sinh viên tự tin tiến bước vào thị trường công nghiệp bán dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện lãnh đạo VKU cho biết, thành công của các em sinh viên là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển công nghiệp vi mạch của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai. Giảng viên tham gia chương trình này sẽ là cán bộ chủ chốt, tiên phong tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê thiết kế vi mạch đến các thế hệ sinh viên tiếp theo.

Chặng đường phía về phát triển công nghệ vi mạch xứng tầm năng lực quốc gia còn dài. Sự gắn kết giữa các đơn vị có liên quan trong thời gian đến là hết sức cần thiết. VKU mong muốn tiếp tục nhận được đồng hành của Viện Công nghệ thông tin, Synopsys và các doanh nghiệp để tiếp tục đào tạo những tài năng đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Được biết, năm 2024 VKU đã tuyển sinh 71 sinh viên chuyên ngành thiết kế vi mạch với điểm đầu vào thuộc tốp cao nhất cả nước với 27 điểm. Trường cũng đã chuyển tiếp hơn 200 sinh viên các ngành gần sang chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn.