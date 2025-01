Xã hội Trao tặng 100 suất quà tết cho người dân xã Đại Lãnh và Ch'Ơm (QNO) - Trong 2 ngày 16 - 17/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh tổ chức Chương trình hướng về xã kết nghĩa và Xuân biên giới tại xã Đại Lãnh (Đại Lộc) và xã Ch’Ơm (Tây Giang).

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH trao tặng quà tết cho người dân xã kết nghĩa Đại Lãnh (Đại Lộc). Ảnh: V.K

Trong chương trình, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tổ chức thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước và định danh điện tử mức 2 cho gần 50 công dân của 2 xã. Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phổ biến Luật Vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, Nghị định 137 của Chính phủ, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại 2 xã. Qua đó, đã vận động nhân dân giao nộp 14 khẩu súng các loại.

Trao quà tết cho bà con nhân dân xã Ch'Ơm (Tây Giang). Ảnh: V.K

Mang xuân ấm đến đồng bào vùng khó khăn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH còn trao tặng 100 suất quà (900 nghìn đồng/suất) cho người dân và học sinh khó khăn của 2 xã. Đơn vị cũng phối hợp với Viettel Quảng Nam cấp 50 sim miễn phí cho người dân.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH làm thẻ căn cước và định danh điện tử mức 2 cho người dân. Ảnh: V.K

Trong chương trình, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh còn viếng hương Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng; thăm hỏi, tặng quà, chúc tết UBND xã, Công an xã Đại Lãnh (Đại Lộc) và Công an xã Ch’Ơm.