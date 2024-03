Xã hội Trao tặng quà, bản đồ Việt Nam cho trường mầm non vùng biên (QNO) - Ngày 28/3, nhiều phần quà cùng bản đồ Việt Nam vừa được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động trao tặng cho trường mầm non ở xã Đắc Pre (Nam Giang).

Tặng quà cho học sinh Trường Mầm non liên thôn 56A, 56B ở xã biên giới Đắc Pre (Nam Giang). Ảnh: N.T.C

Hoạt động được tổ chức nhằm kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều Bác Hồ dạy Công an dân nhân (11/3/1948 - 11/3/2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024).

Đây cũng là sự kiện hưởng ứng chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi”, và chương trình “Tự hào một dải non sông” do Công an tỉnh Quảng Nam phát động.

Đoàn đã trao tặng 48 suất quà cho học sinh và tặng quà cho đại diện Trường Mẫu giáo liên thôn 56A, 56B của xã Đắc Pre. Ngoài ra, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát cơ động đã tặng bản đồ Việt Nam cho trường mầm non này.