An ninh trật tự Triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép tại xã Duy Hòa (QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa “ổ bạc” do một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép tại xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên).

Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam H.L.T.T. (SN 1989, trú thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Năm đối tượng khác, gồm B.T.B.C. (SN 1984), Đ.C.T. (SN 1993), H.T.K. (SN 1979), N.T.B. (SN 1973), N.T.T. (SN 1969, cùng trú xã Duy Hòa) bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 18/3/2025, Công an xã Duy Hòa đột kích nhà H.L.T.T., bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dạng “cào tố” ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm khoảng 6,8 triệu đồng, 1 bộ bài tây 52 lá và vật chứng liên quan. Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Công an khởi tố đối tượng T. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Duy Hòa cảnh báo, đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự (Điều 321 Bộ luật Hình sự) hoặc xử phạt hành chính (Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP). Công an kêu gọi người dân tố giác tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh, chung tay giữ an ninh trật tự tại địa phương.