Chính quyền - đoàn thể Trong 9 tháng, Tổng đài 1022 tiếp nhận hơn 11.200 lượt phản ánh kiến nghị Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/9/2024, Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam (Tổng đài 1022) đã tiếp nhận 11.224 lượt thông tin, phản ánh kiến nghị của công dân, doanh nghiệp.

Tổng đài 1022 Quảng Nam: mọi thông tin - một kết nối.

Từ ngày 1/9 đến 30/9/2024, Tổng đài 1022 tiếp nhận 1.382 lượt thông tin, phản ánh kiến nghị của công dân, doanh nghiệp. Trong đó người dân, doanh nghiệp thực hiện 316 cuộc gọi qua số tổng đài 0235.1022, tương tác qua các kênh 1022 gồm: Email (14 lượt), Facebook (161 lượt), Zalo (106 lượt), Website, App (39 lượt), Chatbot (746 lượt). Cả 1.382 lượt thông tin phản ánh và 10 kiến nghị đã được chuyển sở ban ngành xử lý đạt 100%.

Các tổ chức, công dân gọi đến Tổng đài 1022 nhiều nhất liên quan đến việc hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, về các khu công nghiệp; thông tin về du lịch; những nội dung phát sinh trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công ích như: thông tin tuyển sinh, giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, môi trường đô thị, xử lý rác thải, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, xây dựng, giao thông công cộng, vận chuyển hàng hóa, các thông tin về thời tiết…