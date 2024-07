An ninh trật tự Trưởng Công an phường Cẩm An chở dân truy đuổi đối tượng trộm xe máy suốt 3 giờ (QNO) - Ngày 19/7, người dân ở phường Cẩm An đã đăng tải nội dung cảm ơn Trưởng Công an phường Cẩm An đã dũng cảm truy đuổi kẻ trộm, lấy lại tài sản cho dân.

Đối tượng trộm cắp xe máy đã bị Trung tá Nguyễn Văn Quang cùng công an thị trấn Lăng Cô khống chế. Ảnh: Đ.P.V.

Bức thư cảm ơn được anh Đỗ Phước Vũ (trú TP.Hội An) đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào sáng cùng ngày. Bức thư bày tỏ lòng cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Văn Quang – Trưởng Công an phường Cẩm An đã không ngại nguy hiểm, đường sá xa xôi, trực tiếp chở anh Vũ chạy giữa trời mưa để truy đuổi tên trộm đến tận tỉnh Thừa Thiên Huế, tìm lại chiếc xe máy bị mất.

Trước đó, vào trưa ngày 14/7, Công an phường Cẩm An, TP.Hội An nhận được tin báo của chị Trương Thị Lâm Trang (trú Cẩm An, TP.Hội An) về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, trộm cắp xe máy Air Blade khi đang để trước nhà rồi tẩu thoát về hướng Đà Nẵng.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh với tội phạm, tìm lại tài sản cho người dân, khi vừa nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Văn Quang - Trưởng Công an phường Cẩm An đã nhanh chóng điều khiển xe máy cá nhân, chở theo sau anh Vũ là chồng của chị Trang lần theo tín hiệu định vị để truy đuổi bắt đối tượng.

Công an lấy lời khai đối tượng N.H.T. Ảnh: Đ.P.V.

Cuộc truy đuổi diễn ra gần 3 giờ đồng hồ, dưới trời mưa lớn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Trung tá Nguyễn Văn Quang xác định xe máy bị trộm đang ở địa điểm nhà nghỉ M.C (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Trung tá Quang đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp Công an thị trấn Lăng Cô triển khai bắt giữ đối tượng.

Cơ quan chức năng bố trí lực lượng và yêu cầu đối tượng ra ngoài trình diện nhưng người này vẫn chống cự quyết liệt, không hợp tác. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, Trung tá Quang và lực lượng Công an thị trấn Lăng Cô đã trấn áp, bắt giữ thành công đối tượng N.H.T. (SN 1991, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), thu hồi xe máy cho người bị mất. Đồng thời, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An cử lực lượng phối hợp để dẫn giải đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Qua làm việc, đối tượng T. khai nhận, sáng 14/7, T. vào biển An Bàng (Cẩm An, Hội An) để tắm biển, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đối tượng lấy xe máy ra về thì xe hết xăng. Lúc này, đối tượng phát hiện tại bãi để xe có chiếc xe Air Blade màu xanh đang để gần đó, không có ai trông coi, chìa khóa còn treo trên xe nên đã lấy và chạy xe về nhà ở Đà Nẵng rồi tiếp tục di chuyển ra Lăng Cô - Huế thì bị bắt.

Anh Đỗ Phước Vũ dành nhiều lời cảm ơn đến Trung tá Nguyễn Văn Quang đã dũng cảm, mưu trí, kiên quyết truy đuổi tội phạm đến cùng để lấy lại tài sản cho gia đình anh. Anh Vũ cùng gửi lời chúc đến Trung tá Quang và cán bộ chiến sĩ Công an phường Cẩm An mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững bình yên cho nhân dân.