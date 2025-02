Giáo dục - Việc làm Trường học ở Quảng Nam sôi nổi hoạt động đầu xuân Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, tổ chức hội diễn văn nghệ, lì xì sách cho học sinh, trồng cây xanh… là những hoạt động được các trường học trong tỉnh tổ chức trong tuần đầu tiên học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để tạo không khí sôi nổi trong ngày đầu xuân.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tam Kỳ) lì xì sách cho học sinh đầu năm mới. Ảnh: C.N

Cô Nguyễn Thị Hạ Lựu (Trường Tiểu học Mà Cooih, Đông Giang) cho biết, trong tuần đầu tiên của năm mới, nhà trường tổ chức ngoại khóa tìm hiểu về ngày thành lập Đảng tại 3 điểm trường cách nhau khoảng 12km. Nội dung tuyên truyền và câu hỏi dành cho học sinh phù hợp lứa tuổi, nên các em rất hứng khởi. Các em còn được nhận những đồng tiền mừng tuổi từ thầy cô.

Những tiết mục văn nghệ rộn ràng không khí mùa xuân. Ảnh: C.N

Trong tuần này, khá nhiều trường học tổ chức hội diễn văn nghệ. Trường Mầm non Đại Phong (Đại Lộc) tổ chức hội diễn văn nghệ với chủ đề “Âm vang mùa xuân”, giúp trẻ có cơ hội được giao lưu, tự tin thể hiện năng khiếu.

Hay như Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ) tổ chức 2 đêm văn nghệ “Mừng Đảng mừng xuân” với gần 50 tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi thầy cô, mái trường; thể hiện tình cảm thầy trò, bạn bè…

Một tiết mục văn nghệ "Mừng Đảng mừng xuân" của Trường THCS Nguyễn Du (TP.Tam Kỳ). Ảnh: CHÂU NỮ

Ngày 3/2 vừa qua, Trường THCS Nguyễn Du (Đại Lộc) tổ chức cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM nhằm tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong dạy học. Các em vận dụng kiến thức để thực hiện các dự án và sản phẩm đầy tính sáng tạo và ứng dụng vào thực tiễn, vì vậy, cuộc thi trở thành ngày hội của học sinh.

Học sinh hái lộc đầu năm mới.

Mỗi khối lớp của Trường Tiểu học Kim Đồng (Tam Kỳ) chuẩn bị một “cây điều ước” để học sinh viết những mong ước của mình trên những mẩu giấy sáng tạo với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau như bao lì xì, trái tim, ngôi sao, bông hoa… để học sinh viết lên điều ước của mình.

Minh Triết (học lớp 1) viết: “Em ước được học giỏi, và ở mãi bên cô Hà và được cô lì xì”. Có em ước thi được 7 điểm 10; có em ước được mẹ và cô giáo khen; có em ước được làm cô giáo. Còn Nguyễn Nguyên Khang (học sinh lớp 1/5) viết: “Con ước gia đình con gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc”.

Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức tết trồng cây. Ảnh: C.N

Cô Nguyễn Thị Xuân Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng nói, sau kỳ nghỉ bên gia đình, nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động khai xuân để thầy cô và học sinh cùng nhau gặp mặt, sum vầy trong không khí ấm áp, tạo niềm vui cho các em.

Cùng với các tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn, nhà trường tổ chức “Hái lộc may mắn đầu xuân”. Giáo viên chủ nhiệm từng lớp lên bốc thăm ngẫu nhiên số thứ tự học sinh trong lớp mình để “hái lộc” trên cây lì xì may mắn do nhà trường chuẩn bị. Những học sinh may mắn được lên hái lộc sẽ gửi một lời chúc hoặc trình bày một bài hát gởi tặng thầy cô, bạn bè nhân dịp đầu năm mới.

Học sinh ghi điều ước đầu năm lên "Cây điều ước". Ảnh: C.N

Nhân dịp đầu xuân, Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng đã phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ cho học sinh khối lớp 3, 4, 5. Các em rất thích thú khi tham gia hoạt động giàu ý nghĩa này.

Đây cũng là công trình măng non chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ TP.Tam Kỳ năm 2025; đồng thời góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường về việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp và an toàn”.

Trường Tiểu học Mà Cooih (Đông Giang) tổ chức ngoại khóa kỷ niệm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: HẠ LỰU

Trong khi đó, một số trường tổ chức lì xì sách trong ngày đầu năm mới. Đối với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, lì xì sách đã trở thành nét đẹp văn hóa ngày xuân nhiều năm qua. Năm nay nhà trường vận động nguồn sách từ sự đóng góp của phụ huynh được hơn 1.700 quyển và phân loại để lì xì sách phù hợp với độ tuổi học sinh từng khối lớp.

Sau khi lì xì mỗi học sinh một quyển sách (hơn 1.000 quyển), số sách còn lại sẽ được bổ sung cho góc sách của các lớp. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ) cũng tổ chức lì xì sách; qua đó gửi gắm tình yêu thương, san sẻ về tri thức và khơi gợi niềm đam mê đọc sách cho học sinh.

Lãnh đạo các trường học cho biết, việc tổ chức những hoạt động bổ ích và ý nghĩa trong tuần đầu tiên học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm tạo sự hứng khởi và khí thế sôi nổi cho học sinh trong những ngày đầu xuân.