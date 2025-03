Xã hội

Trường Quốc tế Hội An tổ chức chạy bộ gây quỹ vì trẻ em khiếm thính

(QNO) - Ngày 15/3, Trường Quốc tế Hội An (HAIS) tổ chức sự kiện cộng đồng FUN’d FEST 2025 nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em khiếm thính tại Hội An thông qua tổ chức phi chính phủ Hearing & Beyond tại Việt Nam.