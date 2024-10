Xã hội

Từ 11-14/10, Quảng Nam có mưa diện rộng

(QNO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hoạt động của đới gió Đông nên từ ngày 11/10 đến ngày 14/10, các địa phương trong tỉnh và vùng biển Quảng Nam có mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to, đến mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.